Afrique: Tensions entre le Soudan et le Tchad devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Devant le Conseil de sécurité, lors de la séance consacrée à la situation au Soudan, des tensions se sont fait sentir entre le Soudan et le Tchad. Certaines délégations ont exprimé leur inquiétude sur la fermeture de la frontière entre les deux pays, ce qui empêche l'entrée des aides humanitaires au Darfour.

Al Hareth Idriss, représentant du Soudan devant l'instance, a appelé l'ONU à varier les points d'entrées d'aide pour ne pas limiter le passage uniquement avec le Tchad. Al Hareth Idriss a aussi affirmé, devant l'ONU, que ce point de passage permettait l'entrée d'armes, de munitions et de mercenaires pour les Forces de soutien rapide : « La frontière tchadienne est restée, depuis le début de la guerre, théâtre d'activités de trafic d'armes et d'êtres humains, de mercenaires et de toutes formes de trafic, de crimes transfrontaliers. C'est qui a d'ailleurs incité les deux pays, le Soudan et le Tchad, à former des forces conjointes pour la sécuriser.

« Après le déclenchement de la guerre, cette frontière est devenue la première ligne d'approvisionnement de la milice des Forces de soutien rapide, en armes, mercenaires et fournitures diverses pour qu'elle poursuive sa guerre et ses exactions », a-t-il encore dit.

« Le Soudan est confronté à une guerre soutenue par plusieurs pays. Les combattants et mercenaires sont venus de plusieurs pays y compris de certains pays voisins, ce qui constitue une pression inhabituelle sur la sécurité nationale soudanaise. C'est pour cela que nous avons maintenu fermé le passage frontalier occidental entre le Tchad et le Darfour. Ce passage est actuellement réouvert », accuse le représentant soudanais auprès de l'ONU.

%

Le Soudan a aussi accusé les Émirats arabes unis de soutenir les Forces de soutien rapide, ce qui a entraîné des tensions et des échanges d'expulsions de diplomates entre les trois pays.

« Ils cherchent des boucs-émissaires »

Mahamat Saleh Annadif, ministre tchadien des Affaires étrangères, a réagi vigoureusement aux accusations récurrentes du gouvernement soudanais, dirigé par le général Burhan, sur les livraisons d'armes au camp du général Hemetti, depuis le Tchad. Joint par RFI, Mahamat Saleh Annadif dénonce des accusations « sans aucun fondement » de la part d'un gouvernement qui n'a« aucune légitimité ».

« Depuis un certain temps, nos voisins du Soudan nous ont habitués toujours à chercher des boucs-émissaires. D'ailleurs ce que vous appelez le gouvernement soudanais, pour nous, c'est plutôt le gouvernement de Port-Soudan qui n'a aucune légitimité. Nous sommes surpris par leurs allégations. J'ai eu à le dire aussi bien à l'Union africaine qu'au niveau des Nations unies, que ce sont des accusations infantiles, que ce sont des accusations non fondées, et que nous, nous avons prouvé que nous avons accueilli nos frères soudanais et qu'ils n'ont aucun contrôle sur nos frontières. En tout cas, toute aide humanitaire peut passer sur notre territoire, nous avons donné notre accord.

« Ce sont des gens qui sont habitués au double langage. Je crois qu'ils veulent transposer leur guerre au niveau du Tchad, qu'ils veulent la transposer au niveau du Darfour. Ils n'ont pas pu et maintenant ils cherchent des boucs émissaires, c'est tout », a tenu à souligner Mahamat Saleh Annadif, ministre tchadien des Affaires étrangères.