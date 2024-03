Congo-Kinshasa: Journée internationale des droits des femmes - Un culte oecuménique pour implorer la paix dans l'Est de la RDC

Le mot d'ordre de la ministre du Genre, Famille et Enfants demandant à toutes les femmes de s'habiller pour la circonstance en noir, signe de deuil en mémoire des victimes de la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo (RDC) par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23, a été scrupuleusement respecté le 8 mars marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Toutes les femmes venues de différents horizons ont été de noir vêtues lors du culte oecuménique organisé à Kinshasa en la cathédrale protestante du Centenaire. Plusieurs membres du gouvernement conduits par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, y ont pris part. Le culte a été marqué par des moments de prières intenses, adorations et déclarations pour implorer la grâce de Dieu, maître de l'armée céleste, afin de mettre fin à la guerre et soutenir le président de la République dans ses efforts de restauration de la paix.

A tour de rôle, des prières puissantes ont été faites par la ministre du Portefeuille et le représentant des églises de réveil. Le Premier ministre a encouragé les femmes pour cette initiative et témoigné du soutien du chef de l'État, initiateur de la masculinité positive. Dans son mot, Jean-Michel Sama Lukonde a rendu grâce avant tout grâce à Dieu, poursuivant: "Il m'a été demandé de donner un mot d'encouragement et j'aimerais d'abord l'adresser à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que je représente ici ce jour, pour son double combat. Combat pour la paix dont il ne ménage aucun effort. Je salue toutes les prières qui sont venues pour l'encourager dans cette quête pour la paix dans le pays. Ensuite, combat pour les droits de la femme, comme il le dit si bien, il est le symbole pour la masculinité positive et je pense qu'à ce titre, il mérite d'être ovationné. Il ne cesse de se battre pour les femmes, pour leur représentation et, je crois que toutes les femmes réunies aujourd'hui doivent continuer à le soutenir", a déclaré le Premier ministre.

Pour lui, en cette date du 8 mars, les femmes doivent continuer à faire monter leur plaidoyer afin d'encourager le chef de l'Etat dans cette quête non seulement de la représentation mais surtout de la paix. Il a également rappelé l'objectif de cette célébration. "On a rappelé ici toutes les violences que nous connaissons dans le pays, où nous voyons nos femmes, nos filles, violentées, où nous voyons nos femmes et nos filles en errance à cause de cette guerre injuste, qui nous est imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Et je crois que les cris et prières qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement les bruits de bottes cessent dans cette partie du territoire national et partout ailleurs aussi où nous vivons des violences", a ajouté Jean-Michel Sama Lukonde.

Le mot d'encouragement du chef du gouvernement a été précédé par les allocutions de la représentante de la société civile et la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants. La représentante de la société civile a reconnu les efforts du gouvernement pour la représentativité des femmes en son sein. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui a représenté celle du Genre à cette célébration, à son tour, a fait un plaidoyer allant dans le sens de rappeler tous les États du monde à renforcer le statut de la femme qui est considérée aussi comme actrice du développement durable pour l'amélioration de son vécu quotidien.

Signalons que cette journée a été célébrée sur le thème international "Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme". En RDC, selon le contexte et les enjeux en présence, le ministère du Genre, après concertation avec les plateformes des organisations des femmes, a retenu le thème national "Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ".