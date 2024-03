Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - L'implication des femmes dans l'amélioration de soins au CHU fait l'objet d'un débat

Une conférence-débat organisée le 8 mars à Brazzaville sur le thème « Amplification de l'action des femmes dans l'amélioration de l'offre de soins » a regroupé un parterre de médecins et le personnel médical du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville. Elle a été animée par plusieurs intervenants parmi lesquels le Dr Mayanda, diabétologue.

La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée au plan international cette année sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », et au plan national sur le thème « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ». De ces deux thèmes, les femmes du CHU ont retenu l'amplification de leur action dans l'amélioration de l'offre de soins qui a fait l'objet de la conférence-débat.

Intervenant à propos, la diabétologue Dr Mayanda a présenté plusieurs notions sur l'ontogenèse des facteurs de risque constaté dans l'exercice de cette profession. Elle a, par ailleurs, revisité les différentes étapes en plusieurs grandes phases. La première, l'approche conceptuelle, notamment la formation continue pas seulement des paramédicaux mais aussi des médecins. « Il ne suffit pas d'avoir son diplôme et dire que je suis infirmier, je m'arrête là. Je nous exhorte toujours à chercher, à connaître, à savoir ; ayons toujours soif de la connaissance... », a-t-elle conseillé.

Elle a poursuivi que depuis un mois, il y a une activité qui a été initié par le chef de service du service de diabétologie, notamment la formation continue du personnel paramédical animée par des médecins spécialistes, en rapport avec l'expérience qu'elle a vécue. « A moi aussi, il m'est arrivé la même chose, je ne savais pas poser le capteur de glycémie, parce qu'ici ça ne se vend pas, et je ne l'ai jamais posé. Les analogues restent au Congo, je pense que ce personnel avait besoin de formation, de savoir c'est quoi le diabète », a expliqué en substance le Dr Mayanda.

Le directeur général du CHU, le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet, a félicité le Dr Mayanda pour son courage du fait qu'elle a parlé des faits vécus et pour son humilité. Il s'est dit satisfait de cet échange puisque, selon lui, les participants sont allés au-delà des attentes. « C'est que quand nous avons à prendre en charge la santé de la population, cela exige de notre part une rigueur professionnelle et morale. Et pour cette raison-là, c'est pour nous un devoir déontologique de maintenir un bon niveau de connaissances. Ces connaissances ne sont pas immuables, elles peuvent bien se renouveler », a indiqué le directeur général.

Signalons qu'au cours de cette journée, plusieurs thèmes ont été débattus, notamment « L'hypertension artérielle », par le Dr Mindzele, cardiologue; « Le cancer du sein », par le Dr Samantha, gynécologue obstétricienne; « Ethique et conscience professionnelle », par Priscilla Bakalas, directrice des Soins infirmiers, et Agnès Marie Laure Ossombo, chef de service GAP; « Harcèlement professionnel : droits et recours », par Lauriane Nguemali, cheffe de la section Ethique, etFrançoise Filankembo, directrice des Ressources humaines.