Ile Maurice: Ces routes qui nous attendent au tournant

Maurice connaît plusieurs travaux majeurs d'infrastructures pour améliorer la connectivité et décongestionner les axes routiers. Parmi ceux-ci, on compte le pont le plus haut de Maurice, baptisé sir Anerood Jugnauth (SAJ) Bridge, dont l'inauguration est prévue demain, dimanche 10 mars. Tour d'horizon.

SAJ Bridge

C'est le 11 avril 2018 que la construction de la liaison A1-M1 dans le cadre du programme de décongestion routière a débuté. Ce pont de 330 mètres de long au coût de Rs 4,3 milliards reliant Coromandel à Sorèze devrait améliorer le trafic de la route A1 et de l'autoroute M1. Le SAJ Bridge devait être inauguré en février, mais en raison du mauvais temps, l'événement a été reporté. Le grand jour est finalement pour demain.

La Vigie-Beaux Songes Link Road (Phase II)

Ce projet est estimé à Rs 1,5 milliard. La Vigie-La Brasserie-Beaux Songes Link Road - Phase II est une continuité de La Marie Road (B102). Elle passe par Henrietta, Holyrood et se termine à Pierrefonds. Cette nouvelle route reliera la route de Palma (B2) et celle de Phoenix-Beaux-Songes (B130). Ce projet routier devrait améliorer l'accessibilité aux régions de Palma, Bassin et Solferino, entre autres, ainsi qu'au contournement de Flic-en-Flac. Les travaux devraient être achevés vers octobre.

«Grade Separated Junction» au rond-point de Wooton

Ce projet vise à rendre fluide le trafic entre le Nord et le Sud et à réduire les embouteillages et le temps de trajet de l'autoroute M1 et de la route Quartier-Militaire (B6) des deux côtés de l'échangeur de Wooton par un flux de trafic ininterrompu. Car le rond-point existant de Wooton est utilisé par environ 5 000 usagers de la route aux heures de pointe le matin et de 4 500 usagers dans l'après-midi, ajoutant aux files d'attente le long de l'autoroute sur plus d'un kilomètre. Le progrès de ce projet au coût de Rs 339 millions était à 72 % au mois de février. La construction qui a débuté en septembre 2022 devrait être achevée en juillet prochain.

Échangeur à Ebène

Le matin à l'heure de pointe, l'autoroute M3, en direction du Sud, est très encombrée en raison de la circulation sur une seule voie du fly-over d'Ebène qui traverse l'autoroute M1 en direction d'Ebène. Dans l'après-midi, la route A14 en direction de la M3 est bloquée. Ce projet de Rs 524 millions devrait contribuer à décongestionner la circulation. Le projet inclut une Grade Separated Junction au niveau du rond-point de la cybercité d'Ebène, le doublement de l'autopont d'Ebène au-dessus de l'autoroute M1 et la construction d'un nouveau rond-point comprenant de nouvelles voies d'accès à l'autoroute M3. En février, les travaux étaient achevés à 75 %.

Fly-Over au rond-point de Terre-Rouge

Après le fly-over du Quay D, celui au rond-point de Terre-Rouge a pour objectif de résoudre la congestion le long de l'autoroute M2 entre Port-Louis et Terre-Rouge. Ce rond-point fonctionne actuellement au-delà de sa capacité, tant aux heures de pointe qu'aux heures creuses, ce qui entraîne des files d'attente non seulement le long de l'autoroute M2 et mais aussi des routes adjacentes. Les travaux de ce projet au coût de Rs 427 millions sont en cours. Ils devraient être complétés d'ici août.