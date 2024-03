Ile Maurice: La cérémonie de lever du drapeau au Champ de Mars mardi à 14 heures

«Ansam nou avanse». Tel est le thème choisi pour les célébrations du 56e anniversaire de l'Indépendance et le 32e anniversaire de la République de Maurice. Ce thème reflète l'unité du pays, indépendamment des différentes cultures, et rappelle le pouvoir qui découle de cette unité.

Il démontre également la détermination collective à construire une île inclusive, équitable et prospère pour tous, a indiqué le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Teeluck, lors d'une conférence de presse jeudi au siège de son ministère à Port-Louis.

Ces célébrations de la fête nationale retournent après quatre ans au Champ de Mars, où la cérémonie de lever du drapeau aura lieu à 14 heures mardi en présence de la Chief Guest, la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu. Son séjour sera du 11 au 13 mars et elle visitera aussi le site du patrimoine mondial d'Aapravasi Ghat, le musée intercontinental de l'esclavage et le sanctuaire spirituel de Ganga Talao.

Le lever du drapeau sera suivi d'un défilé aérien par les hélicoptères de la Mauritius Police Force et de l'Indian Naval Dornier Aircraft, un détachement du Deuxième Régiment de Parachutistes D'Infanterie de Marine des Forces Armées de la Zone Sud de l'océan Indien et d'un défilé de véhicules et de chars organisé par les autorités locales et les organisations non gouvernementales. Les majorettes et majors du Queen Elizabeth College y participeront également, accompagnés du Police Band.

Ensuite, un programme culturel conçu par la National Troupe of Mauritius Ltd mettra en lumière la diversité culturelle de Maurice à travers des danses. Une version revisitée de la chanson Ruz Ble Zonn Ver du groupe ABAIM sera aussi interprétée par une vingtaine de chanteurs locaux et une chorale composée d'une centaine d'enfants. Afin de permettre à tout le monde de participer à la fête nationale au Champ de Mars, les prix du ticket de bus et du métro seront réduits de moitié deux heures avant et deux heures après l'événement. Le transport sera gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. De plus, le ministère mettra à disposition 90 bus dans différents endroits.