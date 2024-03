Tunisie: 'Médina des Lumières' 2024 - Voyage multiforme sur les traces de monuments et de lieux de mémoire chargés d'histoire

TUNIS — Après le succès des deux versions précédentes, avec l'affluence de plus de 5000 personnes chaque soirée lors de la première édition, "Médina des Lumières" revient dans une troisième saison pour animer, au mois de ramadan, cette destination incontournable riche en monuments et en lieux de mémoire chargés d'histoire.

Avec un programme d'attraction en son et en lumière, mis en ligne à travers une vidéo promotionnelle, c'est un voyage multiforme et foisonnant qui s'offre, le temps d'une nuit ramadanesque, avec des illuminations de plusieurs édifices de la médina de Tunis, à commencer par des vidéo-mapping sur la porte « Bab Bhar » pour passer à une variété de parcours sur les traces des monuments culturels et historiques de la Médina, profitant de performances artistiques diverses, d'expositions de produits artisanaux, d'ateliers avec les artisans, et de dégustation des mets culinaires spécialement préparés pour cette occasion unique.

Mise en oeuvre par le ministère du Tourisme et l'ONTT en partenariat avec la municipalité de Tunis, la GIZ dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme Durable » et le programme Tounes Wijhetouna, cette initiative conjointe entre le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l'Union Européenne (UE), a pour objectif de mettre en valeur la médina de Tunis et de promouvoir ce coeur historique de la capitale, inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, en tant que destination touristique, et faire découvrir de la sorte ses richesses culturelles peu ou non connues auprès du grand public pendant Ramadan.

En rassemblant des acteurs du privé, du secteur public et du secteur associatif, cette action vise à montrer les synergies possibles par l'implication de toutes les parties prenantes ayant à coeur de faire revivre la Médina de Tunis, cette action mise également sur le renforcement de l'économie locale à travers l'augmentation du nombre de visiteurs et de consommateurs des produits et services offerts dans la Médina.

Le programme "Médina en lumière"2024 se décline selon le calendrier suivant:

- Jeudi 21 et Vendredi 22 mars

- Jeudi 28 et vendredi 29 mars

- Jeudi 4 et vendredi 5 avril