Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors du 39e symposium des Forces Armées commémorant la Journée du Martyr

document

Au nom d'Allah le Cément le Miséricordieux

Noble peuple d'Égypte,

Je vous adresse la parole aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la "Journée du Martyr", le jour des héros qui ont émergé de cette bonne terre, assumant la responsabilité d'une tête fière, ont rencontré leur Seigneur avec des âmes satisfaits, et ils nous ont laissé la douleur de la séparation, la fierté et la gloire qui resteront gravées et immortelles dans la mémoire de notre nation.

Les pages de l'Histoire de cette nation sont pleines de jours qui témoignent de la lutte du peuple égyptien, riche de sacrifices et d'héroïsme qui ont allumé les flambeaux de la lumière, enflammé les sentiments de patriotisme, brisé les rochers du désespoir, pavé les chemins de l'espérance et ont immortalisé leurs noms dans les registres d'honneur : "Ils sont les martyrs de l'Égypte et l'éclat de sa lumière".

Ces martyrs resteront dans l'esprit de notre nation, appréciés et respectés par la conscience nationale, et constitueront une preuve définitive que l'amour de la patrie ne consiste pas des slogans lancés ou des phrases prononcées, mais plutôt de véritables sacrifices de sueur, d'efforts et de sang comme prix pour préserver l'Égypte, sa sécurité, sa stabilité et son progrès.

%

Un hommage d'appréciation et de respect du grand peuple égyptien aux hommes courageux des forces armées qui s'engagent avec détermination, persistance et courage à protéger les capacités et les acquis de la nation côte à côte des forts hommes de police, qui sont fidèles à garder la sécurité de l'Égypte, armés tous de la loyauté envers cette glorieuse patrie.

Noble et honorable peuple d'Égypte,

L'Histoire racontera un jour à quel point était difficile et cruel que l'Égypte et son peuple ont pu passer du danger, du chaos et de la perte vers la sûreté, la sécurité et la stabilité. Comment c'était cher le prix payé du sang de nos enfants, dans quelle mesure l'ampleur de travail, de patience, de persévérance et d'abnégation était grande.

L'Histoire s'arrêtera longtemps devant le grand miracle accompli par les Égyptiens au cours des dernières années, en sauvant leur ancienne patrie de tomber dans les griffes du terrorisme et des groupes pervers et extrémistes, tout en résistant à l'ouragan de rupture, d'effondrement et de chaos qui a frappé notre région dans son ensemble. En même temps, ils ont construit et restauré leur pays et ont jeté les bases pour une économie nationale capable de faire face aux crises. Prochainement, si Allah le veut, les Égyptiens vont récolter les fruits de leurs efforts, leur patience et leur investissement dans l'avenir de ce pays.

Mesdames et messieurs,

Il y a des mois, que le monde était témoin d'une tragédie majeure à nos côtés, dans notre chère Palestine, où des milliers de martyrs sont tombés dans la bande de Gaza et où les survivants sont exposés à des souffrances humaines sans précédent.

Nous déployons tous nos efforts et énergies possibles pour les protéger et leur secourir à travers le cessez-le-feu et l'acheminement des aides humanitaires.

Aujourd'hui, nous nous adressons au peuple palestinien en entier, les combattants sur sa terre et inébranlables sur son sol, un salut d'appréciation et de respect. Nous leur disons : "Votre affliction et votre douleur sont les nôtres, et l'Égypte n'hésitera pas à oeuvrer pour réaliser un cessez-le-feu, acheminer les aides et secourir les personnes touchées par ce terrible désastre. Ainsi, l'Égypte ne cessera jamais d'essayer, à tout prix, afin que le peuple palestinien frère obtienne ses droits légitimes dans son État indépendant".

Le peuple égyptien généreux,

À la fin de mon discours, je rend un hommage particulier aux familles de nos martyrs, à chaque père en deuil, à chaque mère endeuillée, à l'épouse patiente, aux fils et fille inébranlables. Je vous adresse mes salutations et ma reconnaissance, ainsi que de la part du peuple égyptien, pour vos grands sacrifices. Nous vous promettons que vous resterez notre responsabilité, que toute l'Égypte est votre famille et que vos martyrs sont tous nos fils, ils sont le symbole de notre fierté et la source de notre honneur.

Merci et bonne année.

Pour toujours et à jamais:

Grâce à Allah Le Tout-Puissant, nos martyrs et nos fils héroïques,

"Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte".

As-Salamou 'Alaykoum wa Rahmatoullah wa Barakatouh