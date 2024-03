Soudan: Le Conseil de sécurité appelle à la cessation immédiate des hostilités

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution clé sur le Soudan, appelant à une cessation immédiate des hostilités pendant le mois de ramadan dans ce pays déchiré par la guerre.

Dans la résolution 2724 (2024), adoptée avec 14 voix pour et une abstention (Russie), le Conseil a également appelé toutes les parties au conflit à rechercher une solution durable au conflit par le dialogue.

Le conflit entre les forces armées soudanaises (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) a éclaté en avril de l'année dernière dans la capitale et ses environs. Au cours des onze mois qui ont suivi, les combats se sont étendus, faisant des milliers de victimes, chassant des millions de personnes de leur foyer et plongeant le Soudan dans une grave crise humanitaire.

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité s'est déclaré gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire, notamment par l'insécurité alimentaire aiguë « au niveau de la crise ou pire », en particulier dans la région du Darfour, ainsi que par les informations persistantes faisant état de violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme, y compris de cas de violence sexuelle dans le cadre du conflit.

Elle a exhorté toutes les parties au conflit à « faire en sorte que tous les obstacles existants soient levés et à permettre un accès humanitaire complet, rapide, durable, sûr et sans entrave, y compris d'un côté à l'autre des frontières et des lignes de front, à s'acquitter des obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, notamment celle de protéger les civils et les biens de caractère civil, et à respecter les engagements pris au titre de la Déclaration d'engagement à protéger les civils du Soudan (« Déclaration de Djedda »)».

Il a également encouragé Ramtane Lamamra, l'Envoyé personnel du Secrétaire général, à user de ses bons offices auprès des parties et des voisins du Soudan, en complétant et en coordonnant les efforts de paix régionaux.

Le Soudan sanctionne le groupe d'experts

Vendredi, par 13 voix pour et deux abstentions (Chine et Russie), le Conseil de sécurité a renouvelé pour douze mois le mandat du groupe d'experts du Comité des sanctions contre le Soudan (1591), qui expire mardi prochain.

Le groupe d'experts a été créé le 29 mars 2005 pour aider le comité à surveiller la mise en oeuvre des sanctions imposées par le Conseil (embargo sur les armes, interdiction de voyager et gel des avoirs) à l'encontre de plusieurs groupes armés et individus au Soudan.