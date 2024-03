Madagascar: Ambanja - Ouverture du premier marché contrôlé de cacao

Le commerce local de cacao bénéficie désormais d'une meilleure supervision avec l'ouverture des premiers marchés contrôlés dans les zones de production.

Un pas de plus vers l'optimisation des ressources issues des produits phares des régions. À la suite de plusieurs réunions entre le Conseil National du Cacao (CNC), les techniciens du ministère du Commerce ainsi que les instituts agronomiques comme le FOFIFA, le tout premier marché contrôlé de cacao a vu le jour à Ambanja mercredi. Il s'agit d'une initiative novatrice pour la région du Sambirano, principale zone de production de cacao. Les inaugurations se poursuivront tout au long de ce mois de mars dans les dix-neuf communes de ce district.

« Ce marché contrôlé est conçu comme un lieu d'échanges ouvert toute l'année, géré par les autorités locales. Ce sont les maires et les chefs fokontany qui sont chargés de déterminer les jours et les lieux de marché dans chaque commune », explique la direction générale du Commerce de la région Diana.

Pour les responsables locaux, cette initiative est une opportunité pour les producteurs et collecteurs de ces fruits aux fèves d'or. Pendant des années, le commerce de ce produit s'effectuait de manière presque anarchique, sans aucune structure formelle. Par ailleurs, l'État ne fixera pas les prix, laissant cette responsabilité aux producteurs et aux collecteurs le jour du marché.

« L'horaire de fonctionnement de chaque marché est de 7 h 30 à 18 h, mais les transactions se terminent à 17 h. Chaque produit doit être accompagné d'une quittance et d'un laissez-passer, dans des emballages numérotés correspondant au poids de la quantité de produits par emballage », précise-t-on.

Au-delà du suivi de la qualité des produits, l'objectif principal de ce projet est de maintenir la réputation déjà bonne du cacao de Madagascar, tout en luttant contre toute forme d'irrégularités dans cette filière. La professionnalisation et la formalisation des activités au sein de la filière cacao figurent parmi les priorités des autorités du Commerce. Ainsi, seuls les collecteurs et sous-collecteurs disposant de la Carte d'Identité Professionnelle (CIP) délivrée par les techniciens de la direction générale de l'Industrialisation et du commerce ont le droit d'acheter du cacao (fèves fraîches, fèves sèches) sur les marchés contrôlés.

« Les personnes non enregistrées auprès des centres fiscaux devront régulariser leur situation de paiement, moyennant le paiement d'une somme de cent mille ariary afin d'obtenir une patente et d'autres documents relatifs au marché », précise-t-on.

Après Ambanja, la mise en place et l'opérationnalisation de tous les marchés se poursuivront dans les districts d'Ambilobe et de Nosy Be. Au total, sept marchés y seront inaugurés en avril.