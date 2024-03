Madagascar: Compagnie Miangaly - L'histoire de Rasalama martyre adaptée au théâtre

La compagnie Miangaly a clôturé la septième édition de l'événement Rallye Moi(s) Théâtre, hier, au CGM Analakely, avec une lecture poignante de «Martyr» en racontant l'histoire de martyre malgache en 1849.

Le rideau est tombé hier sur l'événement exceptionnel, le Rallye Moi(s) Théâtre (RMT), qui s'est déroulé au Cercle Germano-Malgache Analakely avec une lecture poignante de «Martyr » interprétée par l'équipe de la Compagnie Miangaly Théâtre (CMT). La voix envoûtante de Fela Razafiarison transporte le public dans une histoire captivante lors de la représentation de «Martyr», captivant une vingtaine de personnes avec son récit poignant.

Cette pièce théâtrale plonge le public dans les événements dramatiques qui ont secoué Antananarivo en 1849, où des fidèles protestants sont tués à cause de leur foi. Au coeur de cette tragédie, une femme incarne le martyre. « Cette pièce ne se contente pas de narrer l'histoire de Madagascar à cette époque, mais elle offre un témoignage, un lien entre le passé et le présent. C'est une ode, un drame. C'est l'histoire de Ma. Ma comme Martyre, Ma comme Madagascar », souligne Fela Razafiarison, responsable de la CMT. La septième édition de cet événement culturel s'est déroulée dans divers lieux depuis le 1er mars, notamment à Ambohimanga, Ambohimangakely, Vontovorona, et autres centres culturels avec pour thème « Les femmes et les enfants d'abord !!! ».

%

Vif intérêt

Plus de sept cents personnes ont eu la chance d'assister aux prestations durant le RMT 2024, dans des écoles et des centres culturels à Antananarivo.

« Notre objectif est d'élargir notre public chaque année. Cette année, nous avons constaté un vif intérêt du public pour le monde du théâtre, avec des questions posées et une présence assidue jusqu'à la fin du spectacle. Même les enfants des écoles publiques ont montré un vif intérêt pour les contes que nous avons présentés », partage Misstik Rajoelison de la CMT. L'événement de cette année met en lumière les enfants et les femmes, une initiative significative alors que le 8 mars coïncide avec la Journée internationale des femmes.

Une célébration de la culture, de l'histoire et de la créativité malgaches, le RMT continue de captiver et d'inspirer un public toujours plus large, témoignant ainsi de la richesse et de la diversité du patrimoine artistique du pays.