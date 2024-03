Madagascar: Ambalamanakana - Un accident de taxi-brousse fait huit blessés

Hier, avant l'aube, un taxi-brousse s'est renversé à quelques encablures d'Ambalamanakana. La plupart de ses occupants ont eu plus de peur que de mal. Huit personnes ont été hospitalisées.

La route nationale numéro 7 a été le théâtre d'un accident de la circulation qui suscite la stupeur. Le sinistre s'est produit hier tôt le matin aux alentours de 4 heures. Un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter s'est renversé sur le côté de la chaussée sur une route sinueuse et serpentée.

Dans un sauve-qui-peut, les passagers ont tant bien que mal réussi à se dégager du véhicule. Huit blessés dont l'état semblait préoccupant ont été admis à l'hôpital. Sitôt dégagés, ils ont été évacués à bord des premiers véhicules qui passaient sur les lieux. Aucun décès n'est à déplorer.

Cet accident est survenu à la hauteur d'Ambalamanakana. Le taxi-brousse impliqué dans cet accident de la circulation effectuait des liaisons entre Fianarantsoa et Morondava.

La cause de cette sortie de route n'est pas encore déterminée avec précision. Aucune défaillance mécanique n'a été signalée et les passagers n'ont fait mention d'aucune circonstance particulière.

En observation

La fatigue au volant est néanmoins évoquée comme étant une cause possible de l'accident. Des dégâts matériels sont enregistrés. Par ailleurs, le bilan humain aurait pu être plus lourd si le taxi-brousse ne s'était pas immobilisé à temps avant de se renverser dans le ravin au bord duquel il s'est retrouvé. De ce fait, toutes les personnes piégées à bord ont pu s'extirper.

Le véhicule a terminé sa course sur son flanc gauche. Les gendarmes sur place se sont rendus sur les lieux pour venir en aide aux passagers et faire le constat. Le chauffeur et son assistant ont déjà été entendus.

Parmi les blessés, certains ont été placés en observation médicale. De leur côté, les gendarmes poursuivent leur enquête pour faire la lumière sur l'accident.

Les passagers qui ont eu plus de peur que de mal ont pu continuer leur voyage jusqu'à leur destination après transbordement. Des témoignages révèlent que l'accident pourrait être imputable aux conditions de conduite car la visibilité n'aurait pas été favorable.