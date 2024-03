Madagascar: Antanimora Sud - La branche de la CENI à créer

Changement de programme. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) opère un changement de dernière minute avec la création du district d'Antanimora Sud dans la région d'Androy.

Si jusqu'à récemment, la Ceni prévoyait d'organiser des élections législatives pour cent dix-neuf districts, depuis le dernier Conseil des ministres, le nombre de ces circonscriptions électorales a augmenté.

Soava Andriamarotafika, rapporteur général de l'institution d'Alarobia, précise que la Ceni n'a eu connaissance de la formation de ce nouveau district qu'après le Conseil des ministres de mercredi dernier. La Ceni déclare prendre dès maintenant les dispositions nécessaires afin que cela ne perturbe pas le processus électoral. À cet effet, l'organe central de la Ceni se réunira dès lundi prochain pour discuter de la création de la commission électorale de district pour Antanimora Sud. Malgré ce nouveau district, presque rien ne va changer dans l'organisation de la Ceni, rappelle Soava Andriamarotafika. Le seul défi reste la nomination des membres de cette CED.

Critères

La procédure de nomination se déroulera dans un premier temps par le biais d'un appel à candidatures. Ensuite, les candidats sélectionnés seront examinés, et ce n'est qu'après que le président de la CED sera nommé. Le rapporteur général rapporte que malgré la surprise, la création de cette nouvelle commission électorale de district n'affectera pas la budgétisation de la Ceni, puisque le nombre d'électeurs n'a pas changé, sauf que le district d'Ambovombe a été divisé en deux. Concernant la logistique, rien ou presque rien ne changera non plus, réplique le rapporteur.

De préférence, et pour faciliter l'intégration et la rapidité des travaux, la Ceni examinera les candidats originaires du district en question. Par souci de neutralité, le président de cette nouvelle CED ne devrait pas être affilié à un parti ou groupement politique. «Il est également possible que le candidat choisi soit une personne d'expérience originaire de l'une des communes composant le district. Cette nomination ne tardera pas à venir, étant donné le chantier qui l'attend», explique Soava Andriamarotafika.