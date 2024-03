Afrique: Barea - Matchs amicaux - Remake contre le Burundi, défi face au Rwanda

Madagascar jouera contre les deux nations placées sur le papier, durant la fenêtre Fifa du mois de mars. Les Barea affronteront d'abord les Burundais, puis les Rwandais.

Quatre matchs sont programmés au stade Barea Mahamasina, durant la fenêtre Fifa entre le 18 et le 26 mars. La Fédération malgache de football (FMF) a publié, jeudi soir, le calendrier des matchs amicaux internationaux, dans le cadre de la préparation des équipes nationales aux troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les prochains matchs auront lieu en début juin.

Madagascar jouera deux matchs comme les trois autres pays invités. La Grande Ile rencontrera en premier le Burundi, le vendredi 22 mars à 13 heures à Mahamasina. Ce match sera suivi de celui entre le Botswana et le Rwanda à 16 heures. Et durant la deuxième journée prévue le lundi 25 mars, Madagascar jouera contre le Rwanda à 16 heures, match précédé de la rencontre entre le Burundi et le Botswana. Les fédérations des quatre pays en lice ont défini ensemble ce calendrier.

«Je ne connais pas très bien le Burundi. Nous l'avions battu, 1 à 0, en phase de groupes de la Can en 2019 en Égypte, un coup franc transformé par Marco Ilaimaharitra. Le match contre le Rwanda sera très intéressant car cette nation a défait, 2 à 0, l'Afrique du Sud aux éliminatoires de la Coupe du monde en novembre», souligne le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. Sur le papier, le Rwanda est le mieux classé des trois, 133e mondial.

Hausse considérable

Les Guêpes rwandaises ont joué une phase finale de la Can, éliminées au premier tour en 2004. Le Burundi occupe, pour sa part, le 140e rang mondial. Les Hirondelles burundaises ont disputé la Can 2019 en Égypte et ont été éliminées en phase de groupes. Le Botswana se trouve, quant à lui, à la 146e place du classement Fifa. Ce pays enregistre une participation à la Can, en 2012.

«Nous entamerons le regroupement des locaux la semaine prochaine, au moins deux séances par semaine. Les expatriés débarqueront vers le 17 mars», confie le coach Rôrô. La pelouse du stade Barea est fin prête pour accueillir ces matchs amicaux.

L'homologation du stade n'est pas encore exigée durant la fenêtre Fifa. Ce sera aux matchs comptant pour les prochaines journées qualificatives au mondial en juin, qu'une partie des recommandations de la Caf et de la Fifa devrait être réglées selon la FMF. Les prix d'entrée aux matchs amicaux en mars verront une hausse considérable, 10 000 ariary pour le gradin, 30 000 ariary pour les tribunes supérieurs, 50 000 ariary pour les tribunes centrales et 100 000 ariary pour les places VIP chaises organes.

Calendrier

Vendredi 22/03

13 heures : Madagascar-Burundi

16 heures : Botswana-Rwanda

Lundi 25/03

13 heures : Burundi-Botswana

16 heures : Rwanda-Madagascar