Madagascar: Autonomisation des femmes - Le Jejoo Club forme des femmes en situation particulière

Les femmes au premier plan. Les femmes en situation particulière jouissent de leurs droits en cette journée internationale des droits des femmes (ndlr : hier).

Une association oeuvrant pour le soutien de toutes les femmes, dénommée Jejoo Club, a lancé un programme dans cette optique, en parallèle avec la célébration de la journée, hier, au Canal Olympia Andohatapenaka. Pour cette année 2024, l'association souhaite aider les femmes à être autonomes dans leur quotidien et également pour tout le pays. Ce programme s'adresse aux femmes en situation particulière telles que celles incarcérées, celles vivant avec un handicap, ainsi que les jeunes filles, les familles ou les femmes mariées.

Régions pilotes

Pour les femmes ayant vécu des situations particulières, les activités sont nombreuses. « Nous allons les soutenir psychologiquement et moralement pour faciliter leur quotidien. Des formations visant à la création d'emplois seront également au programme afin de les aider à être autonomes financièrement », explique Ando Randrianarimanana, concepteur de projet auprès du Jejoo Club.

Les régions Analamanga, Boeny, Vakinankaratra et bientôt Atsinanana sont les régions pilotes pour le lancement du projet. Cette formation professionnelle des femmes vise à renforcer leur autonomie économique, mais aussi à promouvoir une société plus inclusive et équitable.

Le Club Jejoo espère que chaque femme devienne une force motrice de changement et d'évolution positive pour son entourage, un objectif visé par ce programme. C'est d'ailleurs une association qui aborde divers domaines tels que l'éducation des femmes et des jeunes filles, les droits des femmes et des enfants, la femme et le travail, la femme et le foyer, ainsi que la santé.