Madagascar: Concours de dessin - Quand les bédéistes doivent «Preotéger l'argent»

Aux passionnés du neuvième art, un nouveau défi se profile à l'horizon pour la Global Money Week du 18 au 24 mars. Mvola organise un concours de bande dessinée sur le thème «Protège ton argent, sécurise ton avenir», baptisé « Hackathon BD MVola » pour tous les passionnés de cet art. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes et les enfants aux questions cruciales de gestion financière et d'épargne, tout en célébrant la créativité artistique.

La date limite de participation est fixée au 11 mars 2024. Les participants sont invités à soumettre leur oeuvre, composée de quatre planches, au format A4, en utilisant soit un crayon, soit une tablette graphique. « Les candidats doivent également inclure leur nom et leurs coordonnées et envoyer leur création à l'adresse e-mail rp@mvola.mg. Les six meilleures oeuvres seront sélectionnées par un jury composé d'artistes et de personnalités renommées dans le domaine, tels que Njaka Ratefinanahary du collectif 72dpi, bédéiste, et Mandimby Ratsisompatrarivo de Mvola et autres », souligne l'organisateur.

Le gagnant remportera un prix de 1 500 000 ariary, tandis que le deuxième et le troisième prix recevront respectivement 1 000 000 ariary et 500 000 ariary. Une opportunité exceptionnelle pour les artistes de voir leur travail reconnu et récompensé à leur juste valeur.