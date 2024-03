Madagascar: Judo - Open de saint-Denis - Esca aligne six combattants à La Réunion

Septième participation. Le Judo Club de l'Esca aligne six combattants à la VIIIe édition de l'Open international de Saint-Denis. La compétition qui verra la participation des judokas de catégories minimes, cadettes et seniors, des iles de l'océan Indien comme Madagascar, Maurice, Mayotte et La Réunion et aussi ceux de la Métropole, aura lieu samedi et dimanche au dojo régional de Champ-Fleuri.

Trois des porte-fanions du club d'Antanimena sont engagés dans la catégorie cadette, en l'occurrence deux garçons, Yasun Andrianjafitrimo chez les -66kg et Yohan Ravelojaona chez les -60kg, et Colline Rabetafika chez les filles des -52kg. Les trois autres, des filles, seront en lice chez les minimes, à savoir Miotisoa Andrimifidy et Irianto Andrianjafimalazaray chez les -48 kg, et Mihaja Andriantsaramanana chez les -63kg.

Déjà sur place depuis jeudi soir, la délégation y est dirigée par le responsable technique du club, Jonathan Razafy Harivony. «Ce genre de sortie est une occasion pour notre relève d'amasser davantage d'expériences internationales à travers les échanges avec d'autres judokas de la région», souligne le technicien. Après le tournoi, les représentants de la Grande Ile y suivront un stage international, du 11 au 13 mars.