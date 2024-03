Madagascar: Toliara - Des mineures prostituées demandent la gratuité scolaire

Des mineures de Toliara se prostituent en raison notamment de l'insuffisance de moyens de subsistance de leurs parents. Des jeunes prostituées souhaitent revenir sur les bancs de l'école.

Vie difficile. N.R.D a 16 ans. Elle a commencé à se prostituer à l'âge de 14 ans en parcourant des boîtes de nuit de Toliara. « Ma mère est vendeuse de manioc. Elle démarche avec des grossistes et les vend dans des communes rurales telles que Betsinjaka ou Mitsinjo Betanimena. Quand j'étais en classe de 5e, elle ne pouvait plus assurer ni mes écolages au CEG de Betsinjaka, ni le matériel scolaire, ni ma nourriture, on m'a ainsi renvoyée. Moi et mon frère ne mangions pas du tout à notre faim. Notre père nous a quittés il y a longtemps », raconte N.R.D. Elle a donc opté pour la solution de facilité pour trouver de l'argent.

« Mes amies m'ont emmenée en ville pour voir d'abord comment cela avait l'air. Puis je me suis intéressée en voyant qu'on pouvait avoir au moins 20 000 ariary par nuit en se prostituant », ajoute encore la jeune N.R.D. Dans la journée, elle aide sa mère dans quelques tâches quotidiennes comme aller chercher de l'eau ou l'aider dans la vente du manioc. Trois nuits par semaine, elle dit chercher des excuses pour sortir afin de pouvoir aller « travailler ». « Je dis souvent que je vais passer la nuit chez notre tante qui habite au quartier d'Andakoro. Ou je raconte que je vais aller participer à une veillée funèbre ou à une soirée. Mais il faut toujours que je trouve le moyen de sortir », livre l'adolescente.

Revenir

Quand on lui demande ce qu'elle fait de son argent, N.R.D dit qu'elle met quelques milliers d'ariary de côté. « Je ne les montre pas à ma mère car elle me demanderait sûrement d'où vient l'argent. Et je ne peux pas revenir à l'école non plus car elle me demanderait toujours la provenance de l'argent », confie-t-elle. La jeune fille se dit préoccupée par la délicatesse de sa situation car elle aimerait revenir sur les bancs de l'école.

« J'étais une bonne élève avec une moyenne de 14/20. Mais malheureusement, je ne pouvais plus continuer. Certaines de mes connaissances prostituées ont la possibilité de revenir à l'école. Cela me fend le coeur, car j'aimerais vraiment continuer mes études », dit-elle presque en pleurs. « Si je peux formuler une demande aux autorités ou à ceux à qui s'adresse cette demande, c'est la gratuité de l'école pour les filles et jeunes filles vulnérables comme moi, issues de familles pauvres », souligne-t-elle.

C'est ce que désireraient également trois de ses amies, toutes mineures, qui se prostituent pour survivre. « Nous nous cachons quand nous mangeons de la bonne nourriture avec ce que nous gagnons. Nous cachons nos fringues de travail. Mais on ne peut pas continuer à vivre toujours dans ces conditions-là. Et je reste persuadée qu'il faut aller à l'école pour avoir une bonne vie plus tard », avance l'une d'elles. Il y a deux semaines, la police est descendue dans les boîtes de nuit pour chasser les mineures, prostituées ou non. Les trois jeunes filles disent qu'elles n'ont jamais eu affaire à la police même si elles rentrent souvent vers 1h du matin.