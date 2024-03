Madagascar: Élections - Les candidatures féminines encouragées

Le président de la République encourage les femmes à se porter candidates aux prochaines élections, notamment les législatives. S'adressant aux entités politiques, il leur demande de privilégier les femmes comme porte-étendard.

Place aux femmes. Parmi les orateurs de la cérémonie marquant la journée internationale de la femme, hier à Toamasina, Andry Rajoelina, président de la République, a abordé le sujet du terrain politique. Il a appelé les femmes à s'engager davantage en politique, notamment à briguer un mandat électif.

Dans son discours, le locataire d'Iavoloha a ainsi encouragé la gent féminine à se porter candidate aux prochaines élections, en particulier les élections législatives dont le calendrier est déjà arrêté. Un appel qu'il étend également aux entités politiques, les exhortant à privilégier les femmes dans la sélection de leurs candidats.

«Les élections législatives auront lieu bientôt. J'encourage les femmes à se porter candidates. De même, je vous demande, partis politiques, de privilégier autant que possible la présentation de femmes comme candidates», a déclaré le président de la République. Il encourage même à voter pour les femmes qui se présenteront aux prochaines élections, dont la députation est le seul poste officiellement en lice jusqu'à présent.

Parmi les intervenants de la journée, Issa Sanogo, coordonnateur résident du Système des Nations Unies (SNU), a adressé ses «félicitations» au gouvernement et au couple présidentiel «pour tous les efforts déployés en faveur de l'égalité des genres, du respect et de la protection des droits des femmes et des filles». Il souligne toutefois qu'il reste «de nombreuses opportunités à saisir».

Le diplomate onusien indique qu'il reste encore «des efforts à faire pour progresser vers l'atteinte de l'égalité des genres». Il mentionne, entre autres, «la participation effective et égale des femmes dans les activités politiques, sociales et économiques, afin de renforcer leur autonomisation», ajoutant que cela concerne également «la représentation des femmes dans les instances décisionnelles».

Financement

L'appel lancé par le président Rajoelina rejoint visiblement cet objectif d'augmenter la participation des femmes à la vie politique. En ce qui concerne la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, le président d'Iavoloha souligne qu'il donne déjà l'exemple au sein de l'institution présidentielle.

«Personnellement, lorsque vient le moment de nommer une personne à un poste de responsabilité, je privilégie les femmes lorsqu'elles ont les compétences et l'expérience nécessaires pour le poste. C'est le cas au sein de la présidence de la République, où 90% des directeurs sont des femmes», déclare Andry Rajoelina. «Je suis convaincu que la promotion des droits des femmes et le soutien à leur autonomisation contribueront au bon fonctionnement de la société et au développement du pays», ajoute-t-il.

Un avis partagé également par Issa Sanogo. «Vous conviendrez avec moi qu'aucun développement durable et équilibré n'est possible tant que les droits, la santé et le bien-être des femmes, en particulier les plus vulnérables, ne sont pas placés au coeur de nos priorités. Il est donc important que nous saisissions ensemble les opportunités qui se présentent», déclare le coordonnateur résident du SNU.

L'un des obstacles à l'atteinte de l'égalité des genres d'ici 2030, au niveau mondial, selon le diplomate Sanogo, est «le manque alarmant de financement des dépenses consacrées aux mesures en faveur de l'égalité des genres». Andry Rajoelina concède qu'il reste encore du chemin à parcourir dans la quête de l'égalité des genres. «En ce qui concerne Madagascar en particulier, j'ose affirmer que des étapes importantes ont été franchies et le seront encore», soutient-il toutefois.

Le président de la République annonce que le soutien à l'autonomisation des femmes, notamment des plus vulnérables, sera inscrit parmi les priorités du budget de l'État. «Je suis conscient des défis auxquels est confrontée la majorité des femmes. Nous allons apporter des solutions ensemble. Nous allons surmonter ensemble les obstacles qui empêchent l'épanouissement des femmes», affirme-t-il.