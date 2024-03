Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Mars 2024

Tchad : Présidentielle - Le premier ministre de la junte militaire candidat

Succès Masra, a annoncé, dimanche 10 mars lors d’un meeting, sa candidature à la présidentielle du 6 mai, huit jours après celle du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno.M. Masra, ancien opposant, avait signé un accord de réconciliation avec M. Déby avant d’être nommé premier ministre le 1er janvier. L’opposition dénonce une « candidature prétexte » destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu’elle considère gagné d’avance par Mahamat Idriss Déby.( Source : Afp)

Burkina Faso : Armée - Le président de la Transition encourage les forces de sécurité dans la région du Centre-Est

Le président de la transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a visité la région du Centre-Est les 7 et 8 mars 2024 pour féliciter et encourager les Forces de défense et de sécurité (Fdp) à la garnison de Tenkodogo ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) engagés dans la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris.« Nous avons beaucoup de victoires. Nous sommes en pleine offensive actuellement. Mais il y a des situations qui entachent la guerre ; et je tenais à voir certaines positions pour m’enquérir de votre situation de défense », a déclaré le Chef de l’État aux forces combattantes de la région. Le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef suprême des forces armées nationales, a rappelé l'importance de défendre la patrie jusqu’au sacrifice suprême, saluant le retour à la vie normale dans les localités autrefois sous emprise terroriste grâce à l'action des forces de sécurité. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Nouveau gouvernement -Tous les proches d’Amadou Bâ virés

Sidiki Kaba, nouveau Premier ministre a formé hier son nouveau gouvernement. Premier constat : les supposés proches de Amadou Bâ, candidat de BBY ont été tous limogés. Le réaménagement gouvernemental suite à la nomination du nouveau Premier ministre Sidiki Kaba montre que Macky Sall ne s’est pas seulement débarrassé de son candidat Amadou Bâ.. Il a également limogé tous les ministres qui lui étaient proches. (Source : adakar.com)

Mali : Du rififi au conseil malien des chargeurs (Cmc) - Madina s’oppose aux dépenses

Le torchon brûle pour ne pas dire que rien ne va de nos jours entre le président du Conseil malien des chargeurs (Cmc), Bakissima Sylla, et son ministre de tutelle Mme Dembélé Madina Sissoko. Conséquence : la cheffe du département des transports et des Infrastructures aurait opposé un niet catégorique à plusieurs projets du Conseil et la structure serait de nos jours plongée dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Des sources crédibles proches des deux responsables notamment la ministre Madina Sissoko et le président du Cmc, Bakissima Sylla, rapportent que dès sa nomination, la ministre Madina a voulu voir clair dans le fonctionnement du Conseil et ce qu’elle a découvert n’est guère reluisant. Ainsi, il ressort des investigations que le Conseil malien des chargeurs s’est offert un siège flambant à l’ACI-2000. Si l’acquisition de ce joyau architectural a été saluée par le monde des affaires, l’idée d’une telle opération est suspecte. (Source : abamako.com)

Togo : 08 mars- Le pays célèbre les droits des femmes

Comme presque partout dans le monde, le Togo célèbre ce vendredi 08 mars, la Journée internationale de la Femme. L'événement, institué depuis 1977 par la Communauté internationale, est chaque année une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. Si dans tout le pays, plusieurs activités ont d’ores et déjà été lancées en prélude et se poursuivront autour du thème retenu pour cette année, de nombreux officiels se sont exprimés via leurs comptes sociaux. (Source : alome.com)

Bénin : JIF 2024 - L’accélération de l’investissement sur les femmes en politique en débat

Au détour d’un panel de discussions, des femmes béninoises ont identifié les obstacles à leur présence en politique ainsi que des approches de solution pour avancer sur ce terrain.A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le ministère des affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l’Institut national de la femme (Inf) a organisé la première édition du Forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre. L’événement qui s’est tenu les 7 et 8 mars 2024 à Cotonou a permis de mener plusieurs réflexions au moyen de communications et de panels de discussions sur la question des femmes. (Source : acotonou.com)

Rca : Insécurité- Une mission ministérielle à Yaloké après l’incident malheureux

Suite au kidnapping d’une dizaine de personnes par des hommes armés dans la ville de Yaloké, une délégation a été envoyée de Bangui pour s’entretenir avec les populations. Le ministre du Développement de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, Bertrand Arthur Piri conduit une délégation à Yaloké où des civiles ont été enlevés. La délégation s’y rend pour discuter avec les autorités locales de la montée de l’insécurité. « Le cas de braquages à main armée, assassina et destruction des biens et édifices religieux », a créé un climat d’insécurité. Ainsi, l’objectif assigné à cette mission est de sensibiliser les autorités locales, les forces de l’ordre et les représentants de différentes couches sociales sur la paix, la stabilité et la cohésion sociale entre les deux communautés de la ville de Yaloké. La mission met en garde ceux qui continuent de semer de désordres seront poursuivis par la justice Centrafricaine. (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Ramadan 2024 - La communauté musulmane entame le jeûne, ce lundi 11 mars

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire entame le jeûne du Ramadan, ce lundi 11 mars 2024.Le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 1445H/2024 a été observé, ce dimanche 10 mars 2024, à Bondoukou par de nombreux fidèles. Par conséquent le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) et le Conseil des imams sunnites en Côte d’Ivoire (Codis) informent la communauté musulmane que le jeûne du mois de Ramadan démarre ce lundi 11 mars 2023.Il faut noter que pour les musulmans, le jeûne du mois de Ramadan est une prescription divine. En effet, dans la sourate 2 verset 182-2, le Coran révèle : « Ô croyants ! Nous vous avons prescrit le jeûne (Al-Siyam) comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété ».( Source:fratmat.info)

Guinée Equatoriale : Après le coup d’Etat de 2023 - La Communauté des Etats d’Afrique centrale réintègre le Gabon

La Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (Ceeac) a annoncé qu'elle réintégrait le Gabon, suspendu au lendemain du coup d'Etat de l'armée qui avait renversé le 30 août 2023 le président Ali Bongo Ondimba, dans un communiqué dimanche. Une junte dirigée par le général Brice Oligui Nguema, proclamé ensuite président de transition par la totalité des chefs de corps de l'armée et de la police, avait proclamé, sans verser une goutte de sang, « la fin du régime » d'Ali Bongo, une heure après l'annonce de sa réélection qualifiée de frauduleuse par les putschistes. (Source : alibreville.com)