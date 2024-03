Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies tropicales négligées- Le gouvernement américain soutient Abidjan

Le 29 février 2024, la Côte d’Ivoire a célébré la Journée mondiale des maladies tropicales négligées à Ndebo, sous-préfecture de Yamoussoukro, en présence de M. Yves Koré, Représentant Pays par intérim de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid), d’un représentant du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et des autorités préfectorales de la région. Rapportent les services de l’Ambassade des Usa à Abidjan.

Depuis 2016, le soutien de l’Usaid a constitué plus de 70% de l’appui au programme national. Cet appui d’une valeur d'environ 30 millions de dollars est alloué au contrôle et à l’élimination de cinq infections évitables : la filariose lymphatique, l’onchocercose, les géo-helminthiases transmises par le sol et la schistosomiase et le trachome. Cette année, la campagne ciblera près de 17 millions de personnes pour un traitement contre l'onchocercose. Le gouvernement de Côte d’Ivoire, avec le fort soutien des États-Unis est sur la voie de l'élimination de la filariose lymphatique et du trachome - une étape importante en matière de santé publique. L'Usaid se tient aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour soutenir les communautés locales, promouvoir l'appropriation nationale et améliorer la santé des populations les plus vulnérables.