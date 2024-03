Congo-Brazzaville: Commémoration - Les scientifiques rendent hommage au Dr Edith Lucie Bongo Ondimba

A travers le Forum international sur le Sida et les maladies émergentes, ouvert le 9 mars à Oyo dans le département de la Cuvette, les scientifiques venus de plusieurs pays et camarades de promotion du Dr Edith Lucie Bongo Ondimba ont rappelé et salué l'engagement de cette dernière dans la lutte contre la pandémie.

Le Forum international en mémoire du Dr Edith Lucie Bongo Ondimba, première présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, s'est ouvert en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Objectif : encourager les échanges sur les enjeux et perspectives de la lutte contre le sida et les maladies émergentes en Afrique dans le contexte de la santé mondiale.

Les panels scientifiques, la série d'hommages et de témoignages ont été au menu de ce forum. « Sida au Congo : état des lieux et perspectives » développé par le Dr Cécile Mapapa Miakassissa ; « Les défis des maladies transmissibles en Afrique » par le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique ; « La santé dans le monde : évolution, mondialisation des maladies et ses spécificités » évoqué par le Pr Marc Gentilini sont autant de communications ayant ponctué la partie scientifique dudit forum.

Sur le thème : « Sida au Congo : état des lieux et perspectives » le Dr Cécile Mapapa Miakassissa a indiqué que 140.000 personnes vivent avec le VIH dans le pays dont 12.000 enfants. « Nous voulons dire qu'il est urgent d'intégrer les interventions de prévention et de prise en charge du VIH chez les jeunes dans le cadre du programme d'action gouvernementale 2024, année dédiée à la jeunesse », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, Bertille Samba, de la promotion du 5 février 1989, a ouvert le bal des témoignages sur le Dr Edith Lucie Bongo Ondimba. « Sa détermination lui a valu la place de major de la promotion », a-t-elle rappelé. Les professeurs Fortuné Mayanda, Assori Itoua Ngamporo qui ont enseigné le Dr Edith Lucie Bongo Ondimba ainsi que le Pr Marc Gentilini qui fut son directeur de thèse n'ont pas tari d'éloges. Les manuscrits du Dr Edith Lucie Bongo Ondimba ont été remis à Omar Denis Junior Ondimba, son fils. En outre, les organisateurs de ce forum international ont transmis au président Denis Sassou N'Guesso le Prix Edith Lucie Bongo Ondimba de la Conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique. Lequel prix sera décerné à la meilleure chercheure sur le sida en décembre 2025 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

Le président a dit

Le président Denis Sassou N'Guesso a salué l'initiative des scientifiques quant à l'organisation de ce forum international sur le Sida et les maladies émergentes. « Je soutiens toujours vos colloques, vos symposiums qui sont des milieux d'échanges pour les scientifiques et les chercheurs. L'Afrique a encore de nombreux défis à relever. Je crois qu'avec l'engagement de nous tous ces défis seront relevés », assuré le président de la République.

Il convient de préciser que la tenue du forum international sur le Sida et les maladies émergentes marque le début des activités commémoratives du 15ème anniversaire de la disparition de l'ancienne première du Gabon, le Dr Edith Lucie Bongo Ondimba.