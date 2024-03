Tunisie: EST - Un ascendant à confirmer

Prenant un écart important dès la première journée, notamment sur leur adversaire du jour et poursuivant direct, l'Étoile du Sahel, qui pointe à la deuxième place avec deux points de retard, les "Sang et Or" aspirent à confirmer leur ascendant en capital points, mais aussi sur le plan psychologique face à leur hôte qu'ils ont battu il y a deux semaines en Ligue des champions.

Les "Sang et Or" ne pouvaient espérer une meilleure entame des play-offs. Outre le joli bonus des trois points, ils ont remporté une nette victoire à l'occasion de leur première sortie au play-off devant les Stadistes, sans compter les deux résultats nuls qui ont ponctué les matchs CSS-CA et USM-ESS lors de cette journée. Ainsi, les Espérantistes ont pris un écart important dès la première journée, notamment sur leur adversaire du jour et poursuivant direct, l'Étoile du Sahel, qui pointe à la deuxième place avec deux points de retard.

En déplacement cet après-midi à Sousse, les Espérantistes aspirent à confirmer leur ascendant en capital points, mais aussi sur le plan psychologique face à leur hôte qu'ils ont battu il y a deux semaines en Ligue des champions. Seule absence enregistrée dans l'effectif de Miguel Cardoso : Mohamed Ali Ben Hammouda qui, rappelons-le, sera absent quatre semaines pour cause de blessure.

Rodrigues, seul changement !

Tout à l'heure, Miguel Cardoso devra opérer un seul changement dans son onze de départ en incorporant Rodrigo Rodrigues à la place de Ben Hammouda, justement. Le Brésilien a retrouvé le chemin des filets contre le Stade Tunisien, ce qui ne peut que rassurer le staff technique. En l'absence de Ben Hammouda, le technicien "sang et or" dispose également d'une carte à jouer en cours de jeu au cas où il est dans l'obligation de faire sortir Rodrigues pour opérer un changement à cause du quota des joueurs étrangers. La carte à jouer en question est Bilel Sahli qui évolue sur le couloir gauche, comme il peut être aligné comme avant-centre, si besoin est.

Formation probable : Memmiche, Ben Ali, Meriah, Tougaï, Ben Hamida, Aholou, Tka, El Ayeb, Sasse, Ghacha et Rodrigues.