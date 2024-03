Tunisie: ESS - Une victoire pour se remettre !

Une victoire est primordiale pour se remettre et pour chasser ce signe indien devant l'Espérance.

C'est un match à 6 points que s'apprête à disputer l'ESS face au leader imperturbable espérantiste. Les «Sang et Or » font un sans-faute jusqu'ici, ce qui leur procure une avance substantielle de deux points sur l'Etoile du Sahel. Alors, le faux pas est interdit pour les Etoilés qui n'ont marqué aucun but en 2024, en 4 rencontres disputées. Un match sous haute tension s'annonce. De l'électricité dans l'air donc, mais gageons que les joueurs des deux camps jouent avec un esprit de fair-play.

A quitte ou double

Les conséquences de la défaite en supercoupe, il y a deux mois et qu'il aurait fallu pourtant relativiser, se font encore sentir. L'équipe peine à redécoller même en championnat. Le champion en titre craint pour son trophée acquis haut la main, la saison passée. Sur le plan technique, le coach Ahmed Ajlani a sans doute de bonnes intentions pour relancer l'Étoile, mais manque un peu d'audace. La touche offensive de sa tactique de jeu est inexistante et doit se révéler au grand jour. De plus, si l'EST est favorite sur le papier, coach Ajlani va devoir jouer son va-tout sur ce match et opter pour l'attaque. Ce sera à l'Etoile de faire le jeu en essayant de surprendre l'adversaire et de profiter de ses moments de force. Sinon, au vu du rapport des forces actuelles, et en cas de refus de jouer, l'Etoile risque d'y laisser des plumes. Le milieu offensif Oussama Abid va avoir un rôle important pour dynamiser l'attaque, lui qui n'a plus marqué depuis une victoire 2-1 à Soliman. Le véloce Raki Aouani va devoir être plus inspiré qu'à Monastir et ne pas faire dans la maladresse.

En fonction des circonstances de jeu, le vétéran Yassine Chikhaoui ou Chamakhi pourraient participer à la rencontre, afin d'épauler leurs partenaires de l'attaque. Parce que pendant ce temps, des joueurs prometteurs comme Mohamed Salah Barhoumi, ou les frères Jebali, ont été rétrogradés avec les réservistes. Des choix durs et incompréhensibles pour les inconditionnels du club, qui exigent des résultats. La surprise du chef, Mohamed Hedi Jartila, bataille pour une place dans le onze de départ. L'équipe rentrante ne devrait pas trop différer de celle qui a débuté à Monastir, à une exception près.

Onze probable : Ali Jemal-Slaheddine Ghedamsi-Ghofrane Naouali-Houssem Ben Ali-Hamza Jelassi-Louay Ben Hassine-Jacques Mbé-Soumaila Sidibé-Oussema Abid-Raki Aouani-Assil Jaziri