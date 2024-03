Tunisie: Exportation dans le secteur du Textile-habillement - Seule la Tunisie n'a pas chancelé en 2023

Le secteur reste solide face aux changements qui ont impacté le pouvoir d'achat en Europe, mais il peut faire mieux en jouant la carte de l'Afrique, en simplifiant certaines procédures et en misant davantage sur la digitalisation.

L'industrie textile se porte bien en Tunisie en dépit d'une conjoncture internationale difficile qui a impacté plusieurs pays producteur et exportateur de textiles dans le monde, comme en témoignent les déclarations livrées à notre journal par le directeur général du Centre technique du textile (Cettex) El Mohsen Missaoui, et les récentes études et statistiques publiées par la direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire (Eurostat).

Dans l'une de ses études, l'expert français en stratégie de développement international pour les industries du textile et de la mode Jean-François Limantour n'y va pas par quatre chemins pour mettre en avant la bonne santé de ce secteur dans notre pays en déclarant que «tous les principaux fournisseurs de l'UE, à l'exception notoire de la Tunisie, ont enregistré des baisses significatives de leurs exportations en 2023. Corrélativement, les prix sont aussi en chute libre». La Chine reste le premier fournisseur de l'UE, suivie du Bangladesh.

La Tunisie a misé sur la qualité

La Tunisie compte parmi les principaux fournisseurs de l'UE en habillement. Elle se classe au 10e rang à l'échelle mondiale et surclasse le Royaume-Uni, le Sri Lanka, l'Egypte et bien d'autres pays. La valeur des exportations est passée de 1.966,92 milliards d'euros en 2019 à 2.280,77 en 2022 et à 2.358,40 en 2023, contre une baisse considérable estimée à 16,22% des importations de l'UE, selon les statistiques publiées par Eurosat et traitées par le Cettex, nous informe le directeur général El Mohsen Missaoui.

D'après la lettre économique publiée par le Cettex, l'exportation textile-habillement a enregistré en 2023 une augmentation de 5,6% en DT (3,05 en euros) contre une baisse au niveau de l'importation de 4,6% en DT(6,96 en euros). Les importations d'habillement de l'UE ont chuté de 16 % en 2023, confirme pour sa part le patron du Cettex. Cela a conduit au recul de l'exportation en provenance de ces importants fournisseurs hormis la Tunisie qui a enregistré une augmentation de 3,4%, ajoute-t-il.

A ce propos, il a déclaré que ce secteur a connu une nette progression dans notre pays malgré le contexte général par lequel est passé l'UE et qui a conduit au repli du pouvoir d'achat dans cet espace. Cela a eu des incidences directes sur les chiffres d'affaires de ses grands fournisseurs, contrairement à la Tunisie qui a opté pour une politique industrielle à haute valeur ajoutée. Notre pays a plutôt misé sur la qualité aux dépens de la qualité pour satisfaire les besoins d'une clientèle dont le pouvoir d'achat n'a pas été érodé et impacté par certaines crises.

L'exportation du jean tunisien a accusé une chute de 11% durant l'année 2023, mais il faut prendre en compte dans ce contexte le recul de 21% au niveau général des importations de l'UE en jean. Le nombre de pièces est passé de 500 millions en 2022 à 393 millions en 2023. En ce qui concerne notre pays, elle a exporté 20 millions de pièces en 2022, alors que ce chiffre est tombé à 16 millions en 2023. Les causes sont en rapport avec le plan de la Commission européenne visant à faire de l'économie circulaire et le développement durable une réalité dans l'Union européenne.

Les marchés africains et américains en point de mire

En contrepartie, il y a eu en 2023 une progression estimée à 14,4% au niveau des exportations de vêtements de travail vers l'UE. 327,86 millions d'euros contre 286,6 millions d'euros en 2022, ce qui met en avant la résilience des entreprises de ce secteur dans un contexte marqué par une dure compétitivité et leur capacité à s'adapter avec les changements imposés par le marché européen selon les nouvelles tendances susmentionnées. Heureusement, notre secteur est à l'avant-garde de ces changements avec l'utilisation de l'énergie propre, ce qui est d'une importance capitale en matière de compétitivité et favorise le produit tunisien par rapport au produit asiatique.

Au cours de l'année 2023, les exportations textile-habillement ont évolué par rapport à la même période de 2022.

Ainsi les exportations d'habillement ont enregistré une augmentation de 6,8% de janvier à décembre, réalisant un chiffre d'affaires de 8178,68 millions de dinars tunisiens, et de 3,07% pour les exportations de la filière textile.

La Tunisie avait en 2020 ratifié l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Cet espace africain constitue une grande occasion pour notre pays dans le but de promouvoir l'exportation vers les pays membres de la Zlecaf, en passant bien évidemment par l'UE. Le DG de la Cettex nous explique à ce propos que notre pays pourrait tirer profit de sa position avantageuse en matière d'exportation des vêtements de travail vers l'UE du fait que plusieurs sociétés européennes sont implantées dans les pays membres de la Zlecaf et qu'elles ont donc besoin de fournir de tels vêtements à leurs employés. On parle à ce niveau d'une possible coopération entre la Tunisie et l'UE pour gagner de nouveaux marchés issus des pays membres de cette zone.

La Tunisie pourrait aussi profiter du commerce entre les pays africains et les Etats-Unis et plus particulièrement de l'accord Agoa (loi commerciale des États-Unis sur la croissance et les possibilités en Afrique qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne grâce à l'accès en franchise de droits et de quotas au marché américain) pour booster l'exportation du jean tunisien vers les États-Unis, souligne encore notre interlocuteur

Les horizons sont prometteurs, mais il est urgent de faire face aux problématiques qui ont tendance à ralentir le secteur, à l'exemple notamment des difficultés observées au niveau du financement des entreprises et des procédures administratives.

Des efforts sont à déployer par les parties prenantes et en premier lieu le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et la Fédération tunisienne de textile et d'habillement en vue de simplifier certaines procédures et favoriser la digitalisation pour apporter le soutien nécessaire aux petites et moyennes entreprises, conclut le patron du Cettex.

Étroite collaboration avec la GIZ

Notons à la fin que dans le cadre de la collaboration avec la GIZ Tunisie et le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, le Cettex a organisé du 4 au 8 mars 2024 à son siège à Ben Arous-Tunis le hackathon «Innover ensemble» dans son nouveau OpenLab Tunis du Cettex. Plusieurs équipes des différents centres techniques industriels tunisiens travaillent sur des projets créatifs en relation avec leurs activités pour réaliser des prototypes innovants répondant à des défis prédéterminés pour leurs secteurs d'activité.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative nationale «Vers une industrie 4.0 Tunisie» lancée par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, soutenue par l'initiative spéciale «Travail décent pour une transition juste» - Investir pour l'emploi du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en oeuvre par le Programme de transformation numérique de la GIZ Tunisie.