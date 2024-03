Afrique du Nord: Le président Al Sissi félicite la communauté égyptienne à l'étranger à l'occasion du mois de Ramadan

Le président Abdel Fattah Al Sissi a félicité la Communauté égyptienne à l'étranger à l'occasion du mois sacré du Ramadan.

Le président Al Sissi a déclaré - dans un télégramme de félicitations transmis aujourd'hui dimanche par les ambassades et les consulats égyptiens à l'étranger aux membres de la Communauté musulmane égyptienne résidant à l'étranger via leurs pages sur les sites de réseaux sociaux - "Frères et soeurs, fils musulmans de l'Egypte à l'étranger, J'ai le grand plaisir de vous adresser mes meilleurs voeux à l'occasion de la venue du mois sacré du Ramadan, en priant Dieu - le Tout-Puissant - d'accepter notre jeûne et nos actes en ce mois sacré, et de répondre à nos prières pour préserver la chère Égypte et la restituer à son peuple avec bonté, droit et bénédictions. Je vous souhaite un succès continu, et à notre Égypte bien-aimée plus de développement et de prospérité, et chaque année. vous allez bien aussi " .