Tunisie: Ligue 1 / Play-off / 2e journée CA-USM (1-0) - Le CA au mérite

L'abattage de Méziani, l'apport de Ben Yahia, le coaching de Kbaier et l'éclair d'Ali Amri ont eu raison de l'USM. Les Clubistes ont construit leur victoire face à des Bleus qui ont subi la plupart du temps.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Public nombreux. Pelouse en bon état. Temps frais. Club Africain - Union Sportive Monastirienne (1-0). But d'Ali Amri (66'). Arbitrage de Seif Ouertani assisté par Wael Hannachi et Jamel Dorai. Quatrième arbitre : Achref Harakati. Commissaire de match : Seif Soussi. Arbitre VAR: Jalel Sahbani. Assistant VAR : Mohamed Trabelsi. Assesseur TV : Foued Bahri. Avertissements: Yassine Cheikh Weli et Mohamed Ali Ben Salem. Expulsion de Alaa Dridi.

CA: Moez Hassen, Skander Laabidi (Ahmed Hammami), Taoufik Cherifi, Ghaith Zaalouni, Federico Bikoro (Souissi), Ahmed Khélil, Wissem Ben Yahia, Chiheb Laabidi (Ali Amri), Taieb Meziani (Zouheir Dhaouadi), Rached Arfaoui (Dridi), Kinglsey Eduwo (Adem Garreb).

USM: Bechir Ben Said, Fourat Soltani, Hichem Baccar, Fabrice Zeguei, Mohamed Ali Ben Salem, Alaa Dridi, Moses Orkuma, Yassine Cheikh Weli (Camara), Fayçal Mannai (Bilel Ait Malek), Chiheb Jebali (Louay Trayi), Hadj Oumar Fall (Jaffali).

Un match pour rebondir. Tel était la configuration générale avant l'explication entre le Onze à Mondher Kbaier et l'USM de Mohamed Kouki. Hier, l'objectif était le même pour les deux équipes, au regard de l'écart qui les sépare du leader. Tous deux tenus en échec, en ouverture de play-off, Usémistes et Clubistes n'avaient d'autre choix que d'y aller franco, sur la pelouse de Radès, pour ne pas se faire distancer par l'EST, voire l'ESS.

En football, on dit souvent que le dernier résultat conditionne le match suivant. En clair, on regarde ce qu'on doit améliorer, valoriser ce qui marche bien, et surtout avoir toujours le bon état d'esprit pour espérer renverser la vapeur à terme. C'est donc dans ce contexte que le CA et l'USM ont croisé le fer hier après-midi, une affiche où le mot d'ordre était d'aller impérativement chercher les trois points pour se replacer. Voilà pour l'enjeu et la situation d'avant-match.

Passons maintenant à l'implacable vérité du terrain. Des lignes resserrées d'entrée de jeu avec cependant deux occasions sporadiques de part et d'autre, pour lancer le match, en vain toutefois. Il faudra donc attendre pour que la rencontre s'emballe quelque peu. 18', Omura Fall est en retard à la conclusion, suite à un centre de Fourat Soltani. Par la suite, Ben Salem hérite d'un carton jaune, pas cher payé, suite au fauchage de Meziani, alors que ce dernier était lancé sur le couloir droit. Le CA pousse mais le heading de Bicoro se heurte sur Ben Said qui tente de gagner du temps après coup. Par la suite, durant les cinq dernières minutes de la première mi-temps, le bloc bas de l'USM résiste aux rushs du CA, des Clubistes qui dominent, privent les Bleus de ballons, sans toutefois conclure au passage.

44', Wissem Ben Yahia, meilleur joueur sur le terrain jusque-là, pousse ses coéquipiers mais le béton armé usémiste ne laisse rien transpirer. 50', sur coup franc, Ben Yahia enveloppe mais la défense repousse. On en restera là pour ce premier half qui nous a laissés sur notre faim. De retour de pause, le CA se rue vers l'avant. 49', Meziani croise trop sa frappe suite à un service de Zaalouni. 50', le CA pousse, et Meziani est partout, en attaque, à la transition et même à la récupération, avant de se faire faucher, pleine course par Alaa Dridi qui sera expulsé au passage (VAR check).

56', c'est décidément le «moment de gloire» de l'assistance vidéo avec cette intervention de l'arbitre sur une éventuelle charge d'Eduwo, sans suite toutefois. 66', tournant du match. Ali Amri, incorporé depuis peu, débloque le résultat. Sur sa lancée, le CA manque de peu de doubler la mise par Ali Amri, encore lui, mais ce dernier touchera du bois. Coaching payant pour Mondher Kbaier cela dit. 80', le CA tient la corde et l'USM s'essouffle quelque peu. 9 minutes de temps additionnel décrétées par l'arbitre à présent, un money time qui ne changera rien. Le CA grimpe (provisoirement) à la seconde place et l'USM reste à quai.