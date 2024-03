Afrique: Le Représentant spécial, Leonardo Santos Simão, achève sa visite de travail et de solidarité au Burkina-Faso

Dakar — Poursuivant ses efforts de bons offices, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a achevé hier une visite de travail et de solidarité de trois jours au Burkina Faso.

Durant sa visite, le Représentant spécial a pu s'enquérir de la situation politique, sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso. Il a rencontré les autorités de la transition, notamment S.E. Monsieur Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, Premier ministre ; S.E. Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur ; S.E. Monsieur Aboubakar Nacanabo, Ministre en charge de l'Economie, des Finances et de la Prospective ; S.E. Monsieur Mahamoudou Sana, Ministre délégué chargé de la sécurité, ainsi que d'autres membres du gouvernement de transition. Il s'est également entretenu avec différents partenaires, notamment la CEDEAO, l'UEMOA, le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso et l'équipe pays des Nations unies au Burkina Faso.

Avec ses interlocuteurs, le Représentant spécial a échangé sur les divers défis auxquels fait face le Burkina Faso, notamment la persistance des attaques terroristes et leurs conséquences sur la situation humanitaire. À cet effet, il a exprimé la solidarité des Nations Unies aux populations affectées par ces attaques récurrentes. Le Représentant spécial a salué la détermination affichée des autorités de la transition en vue d'un retour à la paix et la stabilité au Burkina Faso, tout en réaffirmant le soutien du système des Nations Unies. Il a également encouragé les autorités de la transition ainsi que les partenaires régionaux et internationaux à renforcer le dialogue afin de mieux répondre aux défis complexes et multidimensionnels auxquels le Burkina Faso est confronté.

%

Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel reste engagé, en coordination avec les autorités de la transition, l'équipe pays des Nations unies, la CEDEAO, et les autres partenaires, pour soutenir les efforts du peuple Burkinabè pour la consolidation de la paix et la stabilité.