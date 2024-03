Congo-Kinshasa: Est du pays - Le Conseil de paix de l'UA condamne les violations des droits de l'homme commises par le M23 et d'autres groupes armés

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) condamne fermement les violations des droits de l'homme commises par le M23, les Forces démocratiques alliées (ADF), les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ainsi que par d'autres forces négatives et groupes armés actifs dans l'Est de la RDC. Cette préoccupation est contenue dans le communiqué de cet organe, publié samedi 9 mars, à l'issue de la réunion sur l'examen de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC.

« Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA exprime également sa vive préoccupation face à l'aggravation de l'insécurité due aux activités débilitantes du M23, des ADF, des FDLR, d'autres forces négatives et groupes armés dans l'Est de la RDC et à la situation humanitaire désastreuse qui en résulte et qui continue d'avoir un impact négatif sur la population dans les communautés affectées », rapporte le communiqué.

De ce fait, le CPS invite la Commission de l'UA, les Etats membres et la communauté internationale à contribuer à la fourniture d'une aide humanitaire pour alléger les souffrances des populations touchées.

Création des corridors humanitaires

Le Conseil de paix et de sécurité exige la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités, ainsi que la création de corridors humanitaires pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations affectées. Il demande également le cantonnement et le désarmement d'urgence du M23, des ADF, des FDLR, et de tous les autres groupes armés actifs dans l'Est de la RDC.

L'organe de l'UA réaffirme qu'il ne peut y avoir de solution militaire durable à la situation dans l'Est de la RDC et, à cet égard, souligne l'importance des Processus de Nairobi et de Luanda, qui visent à trouver une solution diplomatique au conflit.

Le CPS approuve le déploiement de la Force de la SADC dans l'Est de la RDC et demande à la Commission de l'UA de mobiliser le soutien nécessaire à cette force. Mais aussi d'accélérer le transfert de l'équipement donné à la SADC, qui se trouve toujours à la Base logistique continentale de l'UA à Douala, au Cameroun, afin de soutenir les efforts visant à assurer une mise en oeuvre efficace du mandat du SAMIDRC.