Ile Maurice: Des «first aiders» évincés de la parade à cause de leur uniforme rouge ?

Les «professional first aiders» sont verts de rage contre les organisateurs de la parade du 12 mars qui aura lieu au Champ-de-Mars dans le cadre des célébrations de l'Indépendance. Selon les dires du chief commissioner, Bashir Oaris, après avoir participé à quelque huit séances de répétitions, les 32 secouristes faisant partie du groupe ont appris qu'ils n'avaient pas été retenus pour le traditionnel défilé. «Cela fait 24 ans que l'on participe à ces parades et officiellement cette année, on nous a dit que nous ne savions pas défiler et qu'il y avait un problème avec notre façon de marcher. Sauf qu'il y a un fonctionnaire sur place qui nous a dit que la décision de nous mettre à l'écart était motivée par le fait que notre uniforme est trop rouge au goût de certains...»

D'ailleurs, explique Bashir Oaris, chaque année lors de la parade, son équipe est placée en bonne position mais cette année, celle-ci s'est retrouvée en 5e ou 6e position lors des répétitions. «Nous ne nous sommes pas découragés pour autant mais par la suite, encore une fois, on nous a dit que c'était parce que nos vêtements étaient trop 'voyants'.» Il souligne qu'après avoir appris qu'ils n'avaient pas été sélectionnés, les «professional first aiders» ont écrit une lettre aux autorités. «Et hier matin, Avinash Teeluck nous a appelés pour nous dire que nous pouvions de nouveau nous joindre aux répétitions. Mais nous n'allons pas accepter, par dignité. Quitte à ne jamais y participer à l'avenir...» Bashir Oaris confie en outre qu'Ehsan Juman et Shakeel Mohamed ont été mis au courant du problème et ont tous deux essayé à leur façon de les aider à comprendre ce qui s'était passé.

On se console ente collègues. La déception était grande chez certains membres de l'équipe quand ils ont appris qu'ils ne participeraient pas à la parade...

Sollicité à ce propose hier, le ministre des Arts et de la Culture, Avinash Teeluck, déclare qu'il ne s'occupe pas de la parade mais qu'il est faux de dire qu'il y a eu un souci avec les uniformes rouges. «Red Cross a aussi des uniformes rouges et participe à la parade. Il n'y a pas de problème avec les uniformes rouges.» Le ministre indique aussi que les «professional first aiders» ont été invités à reprendre les répétitions hier mais ils ne l'ont pas fait. «On a gardé leur place et ils pourront rejoindre la parade même lundi ou mardi s'ils sont intéressés. Mardi, ils peuvent venir un peu tôt et on leur expliquera les modalités et leur emplacement.»