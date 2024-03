Congo-Brazzaville: Dolisie - Le Conseil municipal clôture sa troisième session budgétaire

3 408 127 831 FCFA, c'est le montant du budget exercice 2024 adopté le 9 mars à Dolisie par le Conseil municipal, lors de la clôture de sa troisième session ordinaire budgétaire, sous l'autorité de son président, Marcel Koussikana.

A l'issue des réaménagements opérés tant sur la forme que sur le fond, le budget exercice 2024 du Conseil municipal de Dolisie est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3 408 127 831 FCFA, dont 2 496 512 667 pour le fonctionnement et 911 615 164 pour l'investissement.

Ce budget connaît une augmentation d' 1 165 370 356 FCFA par rapport à celui de l'an dernier. Cette hausse est due à une dotation spéciale de l'Etat de 673 367 786 F CFA, destinée aux opérations d'assainissement et d'aménagement des voiries urbaines de la ville.

Clôturant les travaux, le président du Conseil, Marcel Koussikana, a indiqué : « L'adoption de ce budget et l'examen des différentes affaires constituent les preuves de la grandeur et de la maturité de notre assemblée locale. Ceci constitue la volonté des élus que nous sommes de sortir des sentiers battus pour se consacrer dignement à l'oeuvre de défense et de réalisation des aspirations de notre population. Pour ce faire, cela nécessite une union et une solidarité qui nous permettront de surmonter le moindre obstacle qui se dresse sur notre parcours, afin d'inscrire en lettre d'or notre passage à la tête de la commune de Dolisie ».

%

Il a assuré les élus locaux que lorsque la tutelle entérinera le choix qui ont été faits, s'ouvrira la phase conduisant vers la réalisation de leurs aspirations.

Signalons que dans le cadre du programme d'activités exercice 2024, plusieurs projets sont inscrits, entre autres, la construction des dalots, le pavage des trottoirs au centre ville ; la réhabilitation du marché bourse du travail ; la construction des souks au marché Mboukou ; l'aménagement des ronds points ; la création des jardins et espaces verts face au Trésor public et au rond point Tsila et l'éclairage public.

Ajoutons à cela l'acquisition des véhicules et engins comme Bennes, niveleuse, chargeur, compacteur, Benne avec bac à ordures.

En outre, au cours de cette session, quelques délibérations ont été adoptées portant l'exploitation du domaine public de la commune de Dolisie par les sociétés E2C, LCDE et Congo Télécom ; la vente en gros des boissons de fabrication locale dans la commune de Dolisie ; l'approbation de transfert de crédits de chapitre d'un montant global de 33 500 000 F CFA.