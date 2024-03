Ile Maurice: Bobby Hurreeram invite le public à assister à l'inauguration du SAJ Bridge

Avinash Teeluck et Bobby Hurreeram étaient face à la presse hier. Le ministre des Infrastructures publiques est revenu sur les inaugurations qui ont eu lieu à Agaléga. Il a fustigé comme à son habitude l'opposition pour les «kantité palab otour investisman» en évoquant la «relation spéciale entre l'Inde et Maurice». Selon lui, il fallait commencer par améliorer le transport et la connectivité sur l'archipel avant d'entreprendre d'autres développements, comme la construction des maisons. Il a aussi demandé à l'opposition - ceux qui ont fait le déplacement récemment à Agaléga - s'ils y ont vu des sous-marins et les avions militaires... Avant de 'sympathiser' avec Xavier-Luc Duval qui était, lui, au chevet de sa maman à Londres.

Bobby Hurreeram a également parlé du SAJ Bridge qui sera inauguré ce matin en qualifiant le projet de «prouesse architecturale, technique et unique en son genre dans cette région du monde, une fierté pour Maurice qui facilitera la vie des citoyens». Il a invité le grand public à visiter ce pont à 10 heures en ce dimanche matin, affirmant que l'on pourra discuter avec des ingénieurs qui y seront pour donner des informations sur le projet si besoin est.

La tragédie du kanwar calciné et les six jeunes qui ont trouvé la mort à Arsenal ont aussi été abordés. Bobby Hurreeram n'a pas marqué une nouvelle fois de viser la presse, surtout certaines radios qui selon lui feraient des commentaires sur les pèlerins concernés et demande ainsi «un peu de retenue». Avinash Teeluck a quant a lui mis l'accent sur les guidelines mises en place par le gouvernement sur la dimension des kanwars cette année ainsi que les matériaux à utiliser, entre autres. Le ministre de la Culture a indiqué que des lois existent déjà en ce qui concerne la manipulation des fils électriques. Toutefois, a-t-il souligné, il y a du travail à faire - peut-être en termes de conscientisation - pour éviter un incident similaire l'année prochaine.

Avinash Teeluck a par la suite abordé le volet des célébrations du 12 mars qui auront lieu au Champ-de-Mars cette année, après quatre ans d'absence. Il a indiqué que la cérémonie de lever du drapeau se fera à 14 heures pour ne pas coïncider avec les prières du ramadan. Il y aura aussi des rabais sur les tickets de bus et de métro ce jour-là pour les membres du public afin qu'ils se rendent au Champ-de-Mars.