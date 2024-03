Ile Maurice: Haltérophilie - Emile et Pasnin face à une montagne

Compliqué. C'est un peu le mot pour résumer l'entrée en action des premiers haltérophiles mauriciens ce dimanche. Il s'agit de Willem Emile chez les garçons et de Sheridane Pasnin chez les filles. Le premier nommé sera engagé dans la catégorie des moins de 55 kg tandis que la jeune Sheridane tentera de se frayer un chemin sur le podium chez le 49 kg.

Peut-être les premières médailles en haltérophilie ? Pas certain car le niveau dans cette 13e édition est très élevé. Avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris, plusieurs athlètes se servent de ce passage au Ghana pour engranger de la confiance et pour peaufiner leur préparation. C'est dans ce contexte que Sheridane Pasnin essaiera de se faire une place au soleil. L'an dernier, elle avait récolté une médaille d'argent et deux en bronze aux Jeux des îles. Elle concourrait chez les 45 kg et avait enchaîné 53 kg à l'arraché, 66 kg à l'épaulé-jeté et 119 kg au total olympique. Sous la férule du directeur technique, elle évolue désormais chez les -49 kg et essaiera de durer dans le temps dans ce nouveau groupe. Les Jeux Africains seront le tremplin idéal.

Pour sa part, Willem Emile reste fidèle à sa catégorie où il évolue depuis plusieurs années maintenant. Sa dernière performance aux Jeux des îles se résume en une médaille d'argent à l'arraché avec 91 kg et deux médailles de bronze (épaulé-jeté : 100 kg et total olympique : 191 kg). Ce dimanche, il n'aura pas la partie facile face aux meilleurs du continent. Son expérience parle pour lui toutefois.