Ile Maurice: Cyclisme - L'argent pour Aurélie Halbwachs-Lincoln qui offre à Maurice sa première médaille

Aurélie Halbwachs-Lincoln a offert sa première médaille à la délégation mauricienne présente aux 13eᣵ Jeux d'Afrique au Ghana. Hier, la cycliste a décroché la médaille d'argent à l'issue de la course sur route longue de 98,6 kilomètres.

Malgré le temps qui passe, Aurélie Halbwachs-Lincoln demeure compétitive au niveau continental. Et hier malgré une course mouvementée au cours de laquelle, les chutes ont été nombreuses, elle s'est montrée à la hauteur des espérances pour décrocher ce nouveau podium africain.

La Nigériane Ese Lovina Ukpeseraye avait tenté sa chance en attaquant en solitaire avant la mi-course mais devait se faire reprendre. Aurélie devait être victime d'une crevaison et Lucie Lagesse lui a prêté son vélo pour qu'elle puisse revenir au sein du peloton au plus vite. Après s'être fait dépanner, Lucie a fourni un gros effort pour revenir à son tour dans le peloton. Elle a aussi été prise dans une chute en début de course et une autre vers la fin.

Par la suite, Aurélie a attaqué en solitaire mais n'a pu creuser un écart significatif. Finalement, à environ 7 km de l'arrivée, la Sud-Africaine Hayley Preen a été bien inspirée de placer une banderille. Elle résistera jusqu'au bout pour s'offrir la médaille d'or. Pour sa part, Aurélie s'est bien préparée pour le sprint et devancera ses adversaires pour s'offrir l'argent. Il s'agit de sa quatrième médaille aux Jeux d'Afrique après celles en argent (contre-la-montre individuel) et en bronze (course sur route) au Mozambique en 2011 et celle en argent au Maroc en 2019 (course sur route).

«La course était vraiment dangereuse. Je ne sais pas combien de chutes il y a eu. Il fallait être patiente et éviter les chutes. C'était difficile de tenir le coup nerveusement. À mi-parcours, j'ai eu une panne mais heureusement Lucie (Lagesse) fait la même taille que moi donc nous avons échangé de vélos. Heureusement elle a pu revenir après. On a essayé de suivre les attaques comme on a pu. À 7 km de l'arrivée, alors que l'on faisait demitour, la Sud-Africaine (Hayley Preen) est partie. J'ai essayé d'attaquer dans les quatre derniers kilomètres pour aller la rejoindre mais les adversaires sont revenues dans ma roue. J'ai préféré jouer la deuxième place parce que si je faisais l'effort de revenir, j'allais ramener le peloton et je risquais de ne pas avoir suffisamment de forces pour le sprint. Honnêtement, j'étais confiante pour le sprint. J'ai lancé d'un petit peu loin parce que je sais qu'une fois lancé, c'est difficile de remonter. J'ai vraiment tout donné. Avec Lucie, on n'était qu'à deux, alors que les autres équipes étaient à quatre, donc je pense que c'est un joli résultat. On peut être fières. Merci à toute l'équipe», a confié Aurélie après la course.

Lucie Lagesse, qui a fait un très bon travail de coéquipière, a terminé aux alentours de la quinzième place. Malheureusement, nous n'avions pas encore reçu les résultats officiels au moment de mettre sous presse.

À noter qu'aujourd'hui, ce sera au tour des garçons d'être en action dans la course sur route. Nos représentants seront au nombre de sept : Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Hanson Matombé, Thibault d'Unienville, Samuel Quevauvilliers et Gregory Mayer.