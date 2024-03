Afrique: Commémoration du leadership féminin au gala « 100 Femmes d'influences »

La Célébration de la Journée internationale des droits de la Femme a été marquée par la première édition du Gala « 100 Femmes d’influences » qui s’est tenu le 08 mars à Dakar. Cet événement organisé par La Maison LDK a commémoré le leadership féminin à travers des femmes du continent qui excellent dans leur domaine.

Ce gala a, en effet, réuni des femmes influentes issues des entreprises et organisations du Sénégal et de la diaspora, créant ainsi une plateforme unique pour le réseautage et le renforcement du leadership féminin.

Il a été l’occasion pour des femmes comme Serey Sow, entrepreneure africaine, qui excelle dans les domaines de la mode, de l'hôtellerie, du luxe et de la restauration, marraine de cette première édition de porter sa confiance à cet événement pour célébrer les réalisations des femmes.

À cet effet, Sokouana Gary, fondatrice de la Maison LDK et initiatrice de l’événement a profité de ce gala pour détailler l’esprit de cette rencontre. Selon elle, les femmes ont du mal à travailler ensemble et elle s’est dit que la date du 08 mars est le moyen pour se retrouver et se réunir autour du concept “100 Femmes d’influences” pour magnifier et mettre en valeur le travail des femmes.

Ainsi, des jeunes entrepreneures comme Sokhna Ndour, Agathe Ouattara, Fatou Guinea ou encore Awa Imani ont porté des témoignages sur leurs parcours et leurs vécus en tant que femme dans leurs domaines d’activités et comment elles se sont battues pour atteindre leurs objectifs.

“A mon jeune âge, j'ai déjà 2 entreprises que je mène, un dans le secteur de la beauté et l'autre dans le secteur de la technologie, donc beaucoup de challenges”, a déclaré Sokhna Ndour, fondatrice de Beauty and Co.

Selon la jeune entrepreneure, elle a rencontré des difficultés liées aux ressources humaines parce que “c'est très difficile de faire comprendre la vision de notre entreprise”, estime t-elle. Mais, une fois que “l’ensemble des collaborateurs s’approprie l’idée et la stratégie de l’entreprise, on peut aller très loin”, a-t-elle déclaré.

Au final, elle a porté un message important à l’encontre des jeunes femmes. Pour elle, derrière chaque difficulté, se trouve une ouverture.

Nathalie Aziza Monana, Député au parlement de la République démocratique du Congo a porté un discours mémorable. Pour sa part, elle a décidé de participer à cette rencontre pour encourager la femme africaine plus particulièrement celles qui sont engagées pour une cause humanitaire.

À l’en croire, les femmes ont le potentiel et peuvent donner beaucoup plus ainsi, Mme Monana a exhorté les femmes à développer ce potentiel et à relever les défis auxquels elles sont confrontées.

Par ailleurs, Dr Rose Wardini, gynécologue, a partagé son parcours dans le domaine de l’humanitaire. « J’ai fait beaucoup d’action humanitaire à travers Medisol International qui signifie Médecine pour la Solidarité pendant 25 ans, j'ai été auprès des populations et j'ai découvert qu'il fallait peut-être pousser plus loin, entreprendre, aider les femmes, aider les jeunes et c’est comme ça que j’ai mis en place mon mouvement citoyen en 2012”, a-t-elle indiqué.

À l’issue du gala, “100 Femmes d’influences”, des prix ont été remis pour encourager les entrepreneures en herbe à persévérer malgré les défis notamment Dr Rose Wardini qui a reçu le premier prix de Femme d’influence.

Il s’en est suivi des jeunes femmes leaders telles qu'Amaelle, Sokhna Ndour, Fatou Guinea, Alicia Fall, entre autres. Ce fut une initiative concrète pour soutenir celles qui tracent leur chemin entrepreneurial.