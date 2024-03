Madagascar: MUSIQUE - Décès du bassiste Mikakely

Après avoir lutté contre son état critique, conséquence d'un AVC survenu en janvier, Mikakely s'est éteint hier à l'HJRA Ampefiloha, à 47 ans. Le monde de la musique est plongé dans une profonde tristesse.

La musique malgache est en deuil. Hier, une triste nouvelle a secoué le monde de la musique : le bassiste Brice Mick Angelo Raoel, dit Mikakely, s'est éteint à l'HJRA Ampefiloha après près de deux mois dans un état critique, suite à un AVC. Sa bataille contre cette maladie l'a conduit à subir une troisième opération, mais il n'a malheureusement pas survécu pour subir la quatrième, visant à enlever la valve sur son cou.

Les hommages émouvants affluent de toutes parts, témoignant de l'impact profond que Mikakely a eu sur ses collègues musiciens et amis. «Repose en paix Mikakely. Nous nous souviendrons toujours des moments vécus ensemble et nous continuerons ce que nous avons commencé avec lui», partage Samoela. «Mikakely était vraiment cool et comique. Son style dans l'arrangement musical m'a beaucoup inspiré, et nous avons réalisé plusieurs projets ensemble, notamment avec le groupe Zay», souligne le musicien Tsanta Randriamihajasoa.

Même un jour avant son décès, les artistes se sont mobilisés pour organiser un spectacle afin de soutenir Mikakely dans ses frais d'hospitalisation au M'lam Manakambahiny. Malheureusement, il est parti le lendemain. Mikakely s'est envolé, laissant une veuve et trois orphelins ainsi qu'un petit fils.

Musicien dévoué

Depuis son enfance, Mikakely était destiné à une vie dédiée à la musique. Il a commencé sa carrière en tant que musicien à l'église, où son talent exceptionnel a rapidement attiré l'attention.

Son passage au sein de groupes emblématiques tels que Hasina, Nanie et Imagine, où il a travaillé avec des artistes de renom comme Jeannot et Eric Tahiana, a marqué les esprits. Mais c'est avec des groupes comme Zay et Samoëla que Mikakely a connu le sommet de sa carrière, laissant son empreinte dans chaque arrangement musical et chaque note jouée. «Mikakely a consacré sa vie à la musique, fondant même son propre studio d'enregistrement. Nos enfants suivent nos traces musicales, notre fils étant batteur et notre fille ayant son propre groupe de chant, Kessie», témoigne sa femme, Hantavololona Miaramanana Razanamahefa.

Mikakely sera inhumé mercredi à Manandriana Avaradrano.