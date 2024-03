Madagascar: FOOTBALL - PURE PLAY FOOTBALL LEAGUE - Fosa Juniors FC assure, CFFA rebondit

Intouchable. Le club champion en titre, Fosa Juniors FC poursuit son sans-faute et se rapproche des Play-offs. Les Félins ont arraché hier à domicile leur quatrième victoire en autant de rencontres, dans la conférence Nord. Les protégés de Franck Rajaonarisamba, leader intouchable de son groupe, ont défait l'AS Fanalamanga 2 à 1 au stade Rabemananjara. Les deux formations ont été dos à dos.

Le Barea Chan, Vévé, a ouvert la marque à la 15e minute. Georginho a égalisé dix minutes plus tard (1-1). Le but de la victoire des Majungais a été signé Ricardo (32e). Fosa consolide ainsi sa position de leader (12 points) tandis que l'équipe d'Alaotra-Mangoro rétrograde à la quatrième marche. Asa Diana grimpe pour sa part d'une marche et se hisse à la seconde place après sa victoire à domicile de 1 à 0 contre Uscafoot. Tsaramandroso escalade elle aussi d'une marche et occupe après la quatrième journée la troisième place. Cette formation de Boeny a disposé de l'Ajesaia 3 à 1 à Tsiroanomandidy. Dans la conférence Sud, CFFA a signé sa toute première victoire en quatre journées après deux défaites et un nul.

Première victoire

Les protégés du nouveau coach, Herimanitra Rabearisoa dit Hery Be, ancien coach de la CNaPS et des Barea U23, se sont imposés 1 à 0 contre Disciples FC hier au By-Pass. Le Barea Chan, Lalaina, a été l'artisan de l'unique but d'Andoharanofotsy, sur penalty (60e).

Les deux camps ont été coude à coude durant le temps réglementaire. CFFA a eu deux occasions nettes. Le coup franc frappé par Lalaina a percuté la barre transversale (33e). Échappé dans l'axe, Ravaka a été seul face au portier Mbola qui a fait une sortie bien anticipée (40e). L'équipe de Vakinankaratra a raté elle aussi deux occasions. La frappe en puissance de Tendry visant le poteau opposé a été dégagée par Micka (41e). À la toute dernière minute avant la pause, le même Tendry a servi Tinoh à l'entrée de la surface. Ce dernier a tiré tout droit vers Micka.

« Le match a été très disputé. Nous avons combattu pour remonter la pente et l'équipe adverse est parmi les favoris leaders du groupe. Nous avons bien analysé le jeu de Disciples FC et nous l'avons empêché d'imposer son plan de jeu », souligne Hery Be. « CFFA a su profiter du manque d'attention dans notre latéral droit. Nos joueurs ont bien combattu mais je réitère toujours la faille en arbitrage. Le contact sifflé penalty s'est passé en dehors de la surface mais le joueur taclé s'est jeté à l'intérieur », déplore Rija Juvence Ratokomandimby.

Dans le même groupe, le leader Elgeco Plus a été tenu en échec sur un score vierge contre Mama FC à Imerintsiatosika. Le club de By-pass conserve le fauteuil de leader, devant Zanakala FC qui vient de faire un grand bond après sa victoire de 1 à 0 contre Inate FC Rouge à Fianarantsoa. La bataille pour intégrer le top 4 sera de plus en plus rude lors des trois dernières journées.