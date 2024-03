Angola: La santé et les églises définissent un front commun contre le choléra

Huambo (Angola) — Les autorités sanitaires provinciales ont visité dimanche plusieurs églises chrétiennes de la municipalité de Huambo pour définir un "front commun" capable de prévenir d'éventuels cas de choléra, a appris dimanche l'Angop.

Il s'agit de 12 équipes du secteur de la santé, qui se sont rendues dans 36 temples religieux, en mettant l'accent sur ceux des Églises Catholique, Congrégationaliste Évangélique d'Angola (IECA), Méthodiste Unie et Tocoïste. L'objectif était d'élaborer un plan d'intervention communautaire.

L'initiative visait également à maintenir la population alerte sur d'éventuels cas de choléra dans les communautés, tant urbaines que rurales.

A l'occasion, le directeur de la santé de la municipalité de Huambo, Miguel Balaca, a déclaré que les autorités sanitaires envisageaient d'impliquer davantage l'Église dans la prévention de la maladie, dans l'espoir de sensibiliser plus de deux mille citoyens.

Avec ces actions, a-t-il ajouté, l'objectif est d'inclure les églises dans les programmes de prévention contre le choléra, afin que la majorité de la population soit davantage impliquée dans ce processus, en tenant compte du fait que le gouvernement stimule le Corridor de Lobito pour le développement économique.

Il a expliqué que le Corridor de Lobito relie l'Angola, en particulier les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico, aux pays africains dévastés par l'épidémie de choléra, comme la République démocratique du Congo et la Zambie.

Il a indiqué que la prochaine étape consistera à maintenir les contacts avec les autorités traditionnelles, la communauté étudiante et les paysans.

À son tour, le pasteur Adelino Timóteo Mateus, de l'Église Congrégationaliste Evangélique d'Angola (IECA), a salué les efforts des autorités sanitaires dans la prévention du choléra et a promis d'impliquer les fidèles dans la multiplication des soins primaires pour arrêter la propagation de la maladie.

Le catéchiste Hilário Canganjo, de l'Église catholique, a promis de diffuser des méthodes préventives contre le choléra, après avoir appris les soins primaires fondamentaux et les techniques de base pour traiter la maladie, au cas où les personnes seraient infectées.

Maria da Conceição, laïque de l'Église catholique, a affirmé que les fidèles sont désormais plus mobilisés et contribueront à prévenir d'éventuels cas de choléra, en promouvant des programmes d'assainissement de base dans les communautés, en plus d'une hygiène constante des mains.

Dans la province de Huambo, les derniers cas de choléra ont eu lieu en 2014, avec un record de 134 cas, neuf décès et un taux de létalité d'environ sept pour cent, touchant les quartiers de Benfica, Macolocolo, São Pedro, Rua do Comércio et Canhe, à la périphérie de la ville de Huambo.

Le système de santé de la municipalité de Huambo est composé de 65 formations sanitaires, toutes prêtes à faire face à d'éventuels cas de choléra.