Madagascar: ANTANANARIVO - Des amendes en cas de jets de déchets en centre-ville

Des travaux de nettoyage de l'Avenue de l'Indépendance à Analakely ont été effectués hier. Des sanctions seront appliquées à ceux qui ne respectent pas le code municipal d'hygiène.

Gare à ceux qui ne respectent pas les règles relatives à la propreté publique du centre-ville. La Commune urbaine d'Antananarivo annonce une application plus stricte des sanctions selon le Code municipal d'hygiène. Une personne qui jette des ordures dans les rues du centre-ville et en dehors d'une poubelle, ou celle qui urine en plein air ou sur les trottoirs à Analakely et ses environs, est passible d'une amende de 50 000 ariary, selon le code municipal d'hygiène. Les véhicules et les commerçants qui ne respectent pas l'hygiène dans le centre-ville peuvent être sanctionnés d'une amende de 300 000 ariary.

Comportement

«Des sensibilisations ont été effectuées. Des contrevenants ont été sanctionnés. Mais la ville reste sale. Nous allons augmenter l'effectif des agents chargés de contrôler ces infractions relatives à l'hygiène. Outre les inspecteurs de voirie, les inspecteurs d'hygiène, les policiers municipaux et les agents de la Police nationale peuvent également verbaliser», déclare le chef de corps des Policiers municipaux auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo, le commissaire principal Whenss Ostrom. C'était hier, dans le cadre des grands travaux de nettoyage sur l'Avenue de l'Indépendance et ses environs, menés par les éléments du Corps des Sapeurs-pompiers, le personnel de la direction de l'Urbanisme, avec l'aide du Corps de la Police municipale et du Commissariat central d'Antananarivo.

On ne devrait pas s'étonner des épanchements d'urine sur les trottoirs de l'Avenue de l'Indépendance, des déchets qui s'éparpillent dans les voies publiques. Inculquer les règles de propreté est encore difficile. La Commune urbaine d'Antananarivo a beau installer une dizaine de toilettes publiques, d'Ambohijatovo à Soarano, des individus continuent à faire leurs besoins dans la rue. Et il ne reste presque plus rien des poubelles installées dans les rues d'Analakely il y a quelques années. Elles ont été soit détruites, soit volées.

Le plus grand défi pour maintenir le centre-ville propre réside dans le changement de comportement des habitants, y compris les sans-abri, et de ceux qui y circulent.