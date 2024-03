Madagascar: ASSAINISSEMENT - Les principaux points de collecte d'ordures à enlever en permanence

Les travaux d'assainissement se poursuivent. Le dernier rapport de la Commune urbaine d'Antananarivo, ce samedi, sur l'opération coup de poing, fournit des explications claires. Au cours des dix derniers jours, l'accent a été principalement mis sur les travaux d'urgence, visant à éliminer les déchets qui s'accumulent près des bacs à ordures, ainsi qu'à nettoyer les zones où les déchets sont abondants. ainsi, deux cent soixante-dix points de collecte sont identifiés, avec des bacs à ordures à vider quotidiennement, en plus des points noirs nécessitant une attention particulière. Avec seulement trois jours restants, ces travaux revêtent une importance cruciale.

Pour optimiser l'efficacité de l'opération, la Société municipale d'Assainissement collabore étroitement avec la Police municipale. «Chacun des membres du personnel aura des responsabilités définies. Trente agents de police municipaux se sont joints à la SMA pour cette mission. Ils travailleront jour et nuit, en particulier dans les zones problématiques. Actuellement, trente camions sont mobilisés, effectuant huit trajets chaque nuit et quatre pendant la journée», précise le Colonel Tiana Razafimanahaka, directeur général de la SMA. Actuellement, Andralanitra sert de seule décharge pour la ville d'Antananarivo, où plus de mille tonnes de déchets sont déversées. Des pelles, offertes par les Japonais, sont utilisées pour faciliter l'accès à ce site.

Code municipal d'hygiène

Richard Ramanambitana, Président de la délégation spéciale (PDS), a également souligné lors de cette mise au point l'importance de chacun dans cette tâche colossale. En conséquence, l'application du Code municipal d'hygiène (CMH) a été renforcée, avec la confirmation que des sanctions seront appliquées aux contrevenants. Les points clés incluent l'article 14, qui précise que le dépôt des déchets dans les endroits désignés est autorisé de 16h à 20h uniquement. L'article 15 stipule que seuls les déchets ménagers sont admis dans les poubelles de la commune, tandis que l'article 16 exige que les déchets autres que les ordures ménagères soient dirigés vers Andralanitra, avec une autorisation préalable de la commune urbaine d'Antananarivo. La surveillance de la conformité à ces règles sera intensifiée, confiée à la police municipale sous la direction de leur chef. Actuellement, une trentaine d'agents sont affectés aux bacs à ordures, mais ce nombre augmentera prochainement.

En plus de cela, les sapeurs-pompiers ont effectué un nettoyage hier matin dans tout le centre-ville. Ces efforts d'assainissement se poursuivront, et le PDS s'engage à maintenir ses actions même après ces dix jours, dans le but de garantir le bien-être durable de la ville.