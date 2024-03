Madagascar: AMBALAMANASY - Un terrain litigieux redistribué à la population

L'État a redistribué aux habitants les titres de propriété d'un terrain litigieux à Ambalamanasy, Toamasina. Par ailleurs, plus de six mille certificats fonciers ont été remis, samedi.

Priorité à l'intérêt de la majorité. Tel est le mot d'ordre pour résoudre les litiges fonciers. La redistribution des titres fonciers aux habitants de la localité d'Ambalamanasy, dans la commune suburbaine de Toamasina, district de Toamasina II, samedi, en est la traduction en acte.

Une importante parcelle d'un terrain dénommé «Le HARAS», situé à Ambalamanasy, fait l'objet d'un litige entre des centaines de personnes et un opérateur privé. Le sujet est devenu une question d'ordre public lorsque ledit propriétaire a décidé de passer à l'acte et «d'exproprier» les habitants. Par le biais de revendications médiatiques et des plaidoiries du député Jonah Roilahy, élu dans le district de Toamasina II, l'État s'est penché sur le dossier.

Selon le discours de Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, l'acquisition du terrain litigieux à Ambalamanasy résulterait de «démarches illicites». Ce dernier a indiqué que la mission qui lui est confiée est «de faire tourner l'administration, lutter contre la corruption, lutter contre les mafias accapareuses de terrain, écouter la population et surtout, redistribuer les terres à la population».

En cours de traitement

Comme le souligne le député Roilahy, le district de Toamasina II «est probablement celui qui compte le plus de litiges fonciers à Madagascar». En cause, le fait que plusieurs communes et fokontany de cette circonscription sont installés sur des terrains déjà titrés.

Soixante titres ont été distribués aux habitants d'Ambalamanasy. Plus de quatre cents demandes sont en cours de traitement. Le président Rajoelina a, néanmoins, été catégorique. Seuls ceux qui ont résidé sur le terrain ou valorisé les terres, depuis le temps requis par les textes, obtiendront des titres fonciers. Les nouveaux venus n'auront pas droit à ce privilège.

Des certificats fonciers par millions

La cérémonie de samedi a également été l'occasion de distribuer près de sept mille certificats fonciers dans le cadre du projet de Croissance agricole et de sécurisation foncière (Casef). Cinquante certificats ont été remis symboliquement à cinquante femmes. Selon le président Andry Rajoelina, le but est de distribuer deux millions de certificats fonciers. Ramené à la moyenne du nombre d'individus par famille, le nombre de bénéficiaires sera d'environ dix millions, affirme le chef de l'État, soit le quart de la population. La distribution des terres, mais surtout, la sécurisation des propriétés par des titres ou certificats fonciers est l'une des voies pour développer le pays, notamment le monde rural, selon le Président.