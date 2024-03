Mali: Faute d'électricité, l'hôpital de Mopti réduit ses activités

Au Mali, l'hôpital Sominé Dolo, à Mopti, réduit ses activités à cause du manque d'électricité. Dans une note de service datée du vendredi 7 janvier et authentifiée par RFI, la direction de l'hôpital informe que le groupe électrogène principal ne sera plus utilisé que quelques heures par jour. La limitation forcée de son utilisation est une véritable catastrophe pour les soignants et les patients.

Selon ce communiqué, les coupures d'électricité sont devenues si fréquentes que le groupe électrogène de l'hôpital, trop sollicité, tombe régulièrement en panne. Ainsi, le groupe électrogène ne sera plus mis en marche que « trois à quatre heures d'affilée maximum », « exclusivement » pour « les urgences médico-chirurgicales », selon la note de la direction.

Le reste du temps, les activités de l'hôpital se feront « dans la mesure du possible sur les périodes de desserte de l'EDM », la compagnie d'électricité du Mali. Les habitants de Mopti joints par RFI témoignent subir plus de dix heures de coupures au minimum chaque jour. Aucun des médecins de l'hôpital sollicités par RFI n'a souhaité s'exprimer. Certains ne cachent pas craindre pour leur sécurité.

« La situation va en mal en pis »

Mais les conséquences, s'agissant d'un tel établissement, seront nécessairement lourdes. Des opérations devront être annulées ou repoussées, même chose pour les scanners et les radios, sans parler de la chaleur dans les chambres, de la conservation de certains médicaments ou même du suivi administratif, nécessitant l'informatique.

« Que pouvons-nous faire si même l'État ne parvient pas à régler le problème ? » lâche tout de même, par dépit, un médecin de l'hôpital. « La situation va en mal en pis », s'alarme de son côté un élu local. Et d'ajouter : « On nous fait vivre dans l'espoir que cela va s'améliorer et des gens y croient, mais depuis quatre ans le problème s'aggrave ».

La ville de Mopti compte plus de 560 000 habitants et la région de Mopti, dont Sominé Dolo est l'hôpital de référence, plus de trois millions, selon le dernier recensement de 2023. De plus, outre les patients civils, l'hôpital de Mopti accueille régulièrement des soldats maliens blessés sur le terrain.