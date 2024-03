Madagascar: MOTO - 4 HEURES HONDA - Victoire de Mathias et Lucas

Belle bagarre. Mathias Plantive, champion de Madagascar en titre et vainqueur de l'Enduro solo 2023 en compagnie de Lucas Robert, vainqueur de la troisième manche du week-end dernier et classé troisième au championnat de la Réunion aux commandes d'une Moto KTM 450 MX remporte la victoire de la catégorie élite 1 de la 22e édition du 4H Honda. La course d'endurance mythique de cette saison s'est déroulée dimanche sur le nouveau circuit d'Ampanantoavana à Ambohidratrimo. «Il y a eu un gros rythme. Et avec Claudio il y a eu une belle bagarre. J'ai fait une petite chute mais rien de grave, j'ai pu rester en tête ... C'est un beau tracé, on a pu prendre du plaisir. C'était bien gras au début mais ça a commencé à sécher peu après», confie Mathias Plantive. Ce dernier a roulé en premier puis a passé les guidons à Lucas après plus d'une heure de bataille acharnée avec son principal rival Claudio Tida.

Le double vainqueur du 4H Honda (2019-2023), Claudio Tida et son coéquipier Pascal Dorseuil sur une Husqvarna 450 FE terminent à la seconde place de la catégorie élite 1 en réalisant eux aussi 27 tours avec un meilleur tour 8:26.148. «J'ai fait une belle entame de course et j'arrivais à coller Mathias. J'étais un peu gêné par les nombreux participants. La piste a été balisée un peu trop étroite par conséquent j'ai commis quelques erreurs», livre pour sa part Tida. Le duo Andy Andrianiaina et Finaritra Razafindrakoto complète le podium avec 25 tours.

Jeunes et expérimentés

La victoire de l'élite 2 est revenue à Randy Rakotoarimanana et Tsoa Razafinarivo (25 tours). Ils ont été talonnés par Damien Boitel et Nicolas Gérard. Les jeunes Miaro Razafimahefa et Cédric Tianiaina finissent à la troisième marche. Le sacre des juniors a été remporté par Sincere Leung Yeun et Jeremy Rakutu. La paire Roger Gauvin et Larissa Raobelinassy s'est hissée sur la plus haute marche de la catégorie mixte.

Guillaume et Moise Hoarau s'offrent le trophée de la catégorie père-enfant. La victoire en solo a été ravie par Eric Karon (24 tours). David Preve (22 tours) se trouve en seconde place (22 tours) devant Nicolas Victoire (21 tours). Le trophée de la catégorie des vétérans 1 a été remporté par Titi Caron et Nicolas Rivière (25 tours) qui ont eu une longueur d'avance de deux tours devant Patrick No Limit et Tsirava Razafimahefa. Et la sacrée meilleure équipe des provinces a été celle formée par Didier Ho et Olivio Ratefiarison.