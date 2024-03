Madagascar: CHAMPIONNAT D'ANALAMANGA - Les combattants du JC Esca en démonstration

Le Judo Club Esca confirme sa suprématie. Les judokas de l'École Sacré-Coeur Antanimena ont nettement brillé lors des championnats d'Analamanga dans les catégories des poussins et des benjamins, samedi, au gymnase d'Ankorondrano. Ce club phare du pays a raflé durant ce sommet régional des tout-petits trente-et-une médailles, dont onze d'or, sept d'argent et treize de bronze. Le jeune club Laporte se hisse à la seconde place au tableau des médailles en engrangeant de son côté dix-sept.

Ce club a arraché sept métaux précieux, six médailles d'argent et quatre de bronze. Quant au Judo Club de Saint-Michel, il occupe pour sa part la troisième marche avec cinq médailles d'or, sept d'argent et trois de bronze. Le sommet régional des minimes et des benjamins du samedi, en marge de la compétition inaugurale organisée par la ligue d'Analamanga, a réuni cent soixante-dix-huit jeunes judokas issus des douze clubs de la capitale.

C'est un record en termes de nombre de participants, car les précédentes éditions n'ont enregistré qu'une centaine de participants. « La ligue et ses combattants vont, après ce championnat des jeunes, se focaliser sur les championnats de Madagascar des minimes, cadets, juniors et seniors programmés dans moins de trois semaines», souligne la présidente de la ligue d'Analamanga, Vola Raoelison. Le sommet national aura lieu les 27 et 28 mars au gymnase d'Ankorondrano.