Gabon: OIIDF et l'épilepsie - Plusieurs familles sensibilisées dans les PK

L'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF), coordonné par Pascaline Koye épouse Obame Anda, a procédé au lancement des sensibilisations "epiproxi",sensibilisation de proximité. Ledit lancement a eu lieu ce dimanche 10 mars 2024 au marché du PK12. L'objectif visé est de sensibiliser un plus grand nombre de femmes commerçantes dans ce lieu où l'offre et la demande se tiennent par la main.

C'est mission accomplie pour ce dimanche, plus de 400 personnes ont reçu le message. Les membres de l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF) étaient sur le terrain pour sensibiliser les hommes et les femmes à propos de l'épilepsie, une des maladies neurologiques les plus courantes. Pour ces membres, il faut agir au plus vite, car c'est un impératif de santé publique.

Le choix du marché s'explique. Selon la Coordinatrice générale de l'ONG OIIDF, Pascaline Koye épouse Obame Anda, ce lieu par excellence où les commerçants et leurs clients se rencontrent, permet de rencontrer plus de femmes. "Ces femmes pour la plupart, sont les chefs des familles monoparentales. Elles seules, savent endosser la souffrance des fruits de leurs entrailles. Elles seules, savent supporter les douleurs , les peines des enfants. Il pleut en elles comme il pleut si souvent. Les regards d'autrui deviennent leur torture quotidienne. Il faut vivre avec. Les hommes le vivent aussi, mais ils sont très peu..." justifie t-elle.

%

Aussi poursuivra t-elle, l'objectif de "epiproxi" c'est de sensibiliser les familles, les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes les plus âgées afin qu'ils aient les bonnes informations relatives à cette maladie, l'épilepsie. "Il faut amener les familles à briser les tabous de cette maladie neurologique. Les amener à changer de perception et les faire comprendre que les personnes atteintes peuvent être scolarisées... fait savoir Pascaline Koye épouse Obame Anda.

Il est à noter que les personnes atteintes d'épilepsie sont victimes de discriminations et de

violations de leurs droits fondamentaux. Elles sont le plus souvent stigmatisées. Cette stigmatisation peut les dissuader de se faire soigner. Cette attitude a sans doute des conséquences sur la qualité de vie et l'inclusion sociale.

L'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF) appelle a plus d'élan de solidarité, à plus d'humanité. Comme qui dirait "être humain, c'est se soucier les uns les autres. Être civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure". Les membres de cet Observatoire font de cette pensée, leur leitmotiv.