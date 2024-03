Madagascar: ENTREPRENEURSHIP WORLD CUP 2024 - Madagascar représenté par Moli company

En route pour Riyad. Moli company représentera la Grande île à la Coupe du Monde de l'Entrepreneuriat (Entrepreneurship World Cup 2024), qui sera organisée dans la capitale de l'Arabie saoudite en novembre prochain. Il s'agit d'un des concours de pitch de start-ups les plus importants et les plus diversifiés de ce genre. À la clé, plus d'un million de dollars de prix et d'opportunités d'investissement, répartis en plusieurs catégories, en fonction des attributions des différents participants. Quoi qu'il en soit, cette start-up malgache œuvrantin dans la collecte et la transformation de café s'est démarquée du lot au cours d'une compétition organisée au siège de la Banque mondiale à Anosy, vendredi dernier.

C'est au cours de différentes épreuves impliquant seize start-ups sélectionnées avec soin que Moli company a été choisie. Cette entreprise, fondée récemment, conquiert rapidement le marché du café, grâce à son «Royal café zanatany», qui est apprécié pour son goût fruité et chocolaté. Pour le projet de Pôles intégrés de croissance, l'EWC est une compétition offrant aux talents locaux « une opportunité de propulser leurs idées novatrices et leurs start-ups prometteuses sur la scène mondiale ».