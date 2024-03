Madagascar: TRANSPORT AÉRIEN - Les taxes aéroportuaires augmentent

De nouvelles augmentations de taxes figurent désormais sur les billets d'avion. En effet, la compagnie Madagascar Airlines indique que depuis le 6 mars, les taxes aéroportuaires MG connaissent une hausse. D'après ce que cette société de transport aérien indique sur son site Web, ce nouvel ajustement s'applique aux différents réseaux, domestiques, régionaux et long-courriers au départ des aéroports de Madagascar.

Ainsi, pour le réseau intérieur, cette taxe MG varie entre 6 900 ariary et 32 000 ariary, en fonction des aéroports de départ. Tandis que pour le réseau long-courrier, ces taxes oscillent entre 22 et 25 dollars, toujours selon le point de départ. Il s'agit ici d'une révision appliquée au départ des huit aéroports internationaux de la Grande Île. La compagnie indique toutefois que tous les montants moins perçus sur MG des billets émis avant cette date ne seront pas ajustés.

D'autres composants des billets d'avion, à savoir les taxes de redevances de sûreté aéronautique (RSA A5) connaissent également une hausse et ce, depuis février. Quoi qu'il en soit, le fait est que la destination Madagascar est l'une des plus chères du monde. Un constat partagé par les touristes venant de l'étranger ainsi que plusieurs professionnels du secteur touristique. Cette surtaxe renchérit les billets d'avion. Déjà que la compagnie ait expliqué le fait que les taxes constituent 60% des prix des billets, tandis que les 40 autres pour cent sont affectés aux charges financières pour l'achat de carburant, l'acquisition et l'entretien des aéronefs, le catering, le marketing et la publicité, avant de déduire la marge commerciale.

Parmi ces taxations, figure également la surcharge carburant ou taxe YQ, associée aux dépenses de sécurité et aux primes d'assurance, tributaires de la fluctuation du prix du pétrole. Plus les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et d'autres taxes afférentes aux frais de gestion et/ou de coûts liés aux réservations.