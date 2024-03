Madagascar: TRADITION - Le «Afo tsy maty» partagé au Rovan'i Madagasikara

Le Taom-baovao malagasy a été inauguré en grande pompe, hier, au Kianja Masoandro du Rovan'i Madagasikara. Cela a été marqué par des discours inspirants.

Hier soir, dans une atmosphère empreinte de tradition, le Taom-baovao malagasy a été inauguré au Kianja Masoandro du Rovan'i Madagasikara. La cérémonie a débuté par le rituel ancestral du partage du « Afo tsy maty », marquant le début des festivités qui se prolongeront jusqu'à ce jour. «Allons redonner la sacralité de l'histoire de Madagascar à travers la solidarité et la purification», déclare le ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro.

Le Taom-baovao malagasy est une célébration chargée de symbolisme, débutant par l'allumage du «Afo tsy maty» pour purifier et renouveler les énergies. Il se poursuit par une série de rituels visant à chasser les mauvais esprits et à attirer la prospérité pour la nouvelle année. La soirée d'ouverture a été enrichie par des discours inspirants, notamment celui de la Princesse Fenosoa Ralandison Ratsimamanga et du représentant de la commune urbaine d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, président de la délégation spéciale. Les invités ont également eu le plaisir d'apprécier des performances de danse et de chants traditionnels présentées par les talentueux «Mpianatra Avaradrova».

Rituel

Le rituel a débuté par une prière solennelle, invoquant la bénédiction de Dieu et des ancêtres, avant que le ministre de la Communication et de la Culture n'allume le «Afo tsy maty», accompagné des gardiens de la tradition. Le partage du feu s'est fait avec les participants présents qui se sont préparés à emporter le feu chez eux. Le Taom-baovao malagasy est célébré dans les lieux sacrés des 23 régions de Madagascar, ainsi que dans les collines sacrées de l'Imerina, comme au Rovan'i Madagasikara, à Ambohitrabiby, à Ambohidratrimo et à Antongona. Les représentants des douze collines sacrées ainsi que les gardiens de la tradition, tels que les Trano kolotoraly malagasy et les Zanadranavalona Anosimanjaka étaient tous présents pour perpétuer les coutumes ancestrales. Ce jour, les festivités se poursuivent avec le rituel du «Vary amin-dronono tondrahan-tantely» dans le «Tatao», une cérémonie de bénédiction et de célébration qui aura lieu dans divers endroits sacrés à travers le pays.