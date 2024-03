Madagascar: TENNIS DE TABLE - JEUX AFRICAINS - Le duo Fabio-Karen en bronze

La paire malgache, Fabio Rakotoarimanana-Karen Raharimanana, décroche la médaille de bronze en épreuve double samedi soir aux Jeux africains d'Accra.

Progression impressionnante. Après avoir échoué en épreuve simple et par équipe, et comme le karaté et les jeux d'échecs, les pongistes de la Grande île ont, eux aussi, décroché la médaille de bronze en double mixte samedi soir aux XIIIe Jeux africains d'Accra. La formation constituée par les deux expatriés de France, Fabio Rakotoarimanana et Hanitra Karen Raharimanana, a atteint les demi-finales. Le duo malgache s'est incliné aux portes de la finale devant la paire algérienne, Stéphane Ouaiche et Lucie Mobarek, 0-3 (6/11 5/11 9/11). Ces derniers ont déjà éliminé respectivement Fabio et Karen en épreuve simple.

En quarts de finale, les champions d'Afrique de l'Est ont écarté au bout du suspense les Nigérians, Taiwo Mati et Fatimo Bello, par 3-2 (11/6 4/11 12/10 6/11 14/12). Lors de leurs trois premiers matchs, Fabio et Karen ont disposé de justesse de l'équipe algérienne composée de Mehdi Bouloussa et Malissa Nasri, 3-2 (11/8 9/11 11/7 8/11 11/6), après avoir éliminé les Congolais, Brijack Tando et Ruth Elenghat, 3-0 (11/9 11/5 11/1), et les Éthiopiens Eyob Sissay Abeje et Meron Mekuria, 3-0 (11/7 11/7 11/6). Les deux autres formations malgaches ont été toutes éliminées en 32e de finale.

Au pied du podium

%

Mamy Riva Rakotoarisoa et Fitia Mahenika Andriamanantena ont perdu 2 à 3 contre les Tunisiens, Khalil Sta et Fadwa Garci (12/10 4/11 5/11 11/5 6/11 6/11), après leur victoire sur le fil en Round 64 face aux Sud-africains Liam Beukes et Rochica Sonday, 3-2 (11/5 5/11 11/9 6/11 14/12). Le duo Setra Rakotoarisoa-Ranto Océane Rakotondrazaka a, de son côté, perdu contre l'équipe algérienne constituée par Milhane Jellouli et Amina Kessaci, 1-3 (5/11 6/11 11/9 9/11).

En épreuve double dames, Karen Raharimanana et Océane Rakotondrazaka ont été éliminées en quarts de finale par les Tunisiennes, Fadwa Garci et Abir Haj Salah, 0-3, après leur victoire de 3-0 contre les Ghanéennes, Joanita Berteye et Baah-Danso Celia. Chez les garçons, Fabio et Setra ont été écartés par les Algériens Mehdi Bouloussa et Stéphane Ouaiche en 16e de finale, 0-3, après leur succès face aux Éthiopiens, Eyob Sissay et Darara Dufera.

Classement des médailles

1. Égypte : 26 en or, 9 en argent, 8 en bronze (43)

2. Algérie : 6 en or, 12 en argent, 12 en bronze (30)

3. Afrique du Sud : 5 en or, 2 en argent, 7 en bronze (14)

4. Maroc : 2 en or, 5 en argent, 5 en bronze (12)

5. Tunisie : 2 en or, 4 en argent, 7 en bronze (13)

6. Ghana : 1 en or, 2 en argent, 0 en bronze (3)

7. Maurice : 1 en or, 1 en argent, 1 en bronze (3)

8. Nigeria : 0 en or, 3 en argent, 3 en bronze (6)

9. Sénégal : 0 en or, 2 en argent, 3 en bronze (5)

10. Madagascar : 0 en or, 1 en argent, 6 en bronze (7)»