Maroc: Le 'Morocco Today Forum' revient en juillet à Dakhla pour une 7ème édition sur l'Initiative Royale pour l'Atlantique

Rabat — La 7ème édition du "Morocco Today Forum" sera organisée en juillet prochain à Dakhla pour débattre des potentialités, des moyens à mettre en place et des défis à relever en vue de "concrétiser la Vision Royale de développement de la façade Atlantique de l'Afrique et de l'accès des pays du Sahel à celle-ci".

Initiée par le Groupe Le Matin en marge des festivités commémorant le 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux Ancêtres, cette conférence internationale réunira des décideurs, diplomates, opérateurs économiques et experts du Maroc et du reste du Continent, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Après six éditions réussies, placées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur des thématiques stratégiques comme l'État social, la régionalisation avancée ou la place de la femme dans le développement du Maroc, le "Morocco Today Forum" sera consacré cette année au thème: "L'Afrique Atlantique, pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère", d'où le choix de la ville hôte, Dakhla, les provinces du Sud du Royaume étant appelées à jouer un rôle central dans cette initiative Royale.

Cette thématique s'est naturellement imposée après le Discours adressé le 6 novembre 2023 par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, relève la même source, notant que "ce Discours marque une nouvelle étape charnière dans le processus de développement des Provinces du Sud du Royaume, et un nouvel espoir de développement et de prospérité pour les autres pays du continent, spécialement les pays du Sahel et ceux de la façade atlantique de l'Afrique".

"Dans ce Discours, le Souverain a annoncé une mise à niveau multisectorielle de la façade atlantique du Sahara Marocain, et des réponses pratiques et volontaristes du Royaume pour accélérer la résorption des déficits et le développement des régions sahéliennes et pour l'édification d'un espace africain atlantique en tant que zone de stabilité, de paix et de prospérité partagée", ajoute-t-on.

Cette nouvelle dimension que prendront le développement des Provinces du Sud et l'intégration régionale au niveau de l'Afrique atlantique et sahélienne dans une logique de partage et de co-développement, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, nécessite une large mobilisation d'acteurs de divers horizons et territoires : officiels, politiques et opérateurs privés aussi bien nationaux et continentaux, en plus d'experts et d'institutions de coopération et de financement internationaux.

Espace de réflexion et de proposition autour de thématiques inspirées de la Vision Royale, le "Morocco Today Forum" s'est fixé comme objectif à travers sa 7ème édition de rassembler tous les acteurs concernés par cette Vision Royale et débattre des potentialités, des moyens à mettre en place et des défis à relever pour qu'elle se concrétise, afin de formuler des recommandations qui seront consignées dans un Livre Blanc, conclut-on.