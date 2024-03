Ethiopie: La réussite exceptionnelle du pays dans le secteur de l'aviation sera encore renforcée - Comité des facilités de transport aérien

<strong>Addis Ababa — Le National Air Transport Facility Committee a annoncé que les résultats exceptionnels obtenus par l'Éthiopie dans le secteur de l'aviation seront poursuivis de manière renforcée.

Ethiopian Airlines met en oeuvre des systèmes modernes qui lui permettront de continuer à donner une bonne image du pays.

La compagnie aérienne est l'une des marques mondiales à la croissance la plus rapide et la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a-t-elle déclaré, soulignant qu'Ethiopian a été la championne de plusieurs prix mondiaux très convoités dans le domaine de l'aviation pour son efficacité inégalée et son succès opérationnel.

Des systèmes modernes et des réformes qui renforceront sa compétitivité mondiale sont en cours, a-t-on indiqué.

Le comité national des installations de transport aérien a évalué les performances des compagnies aériennes au cours des six derniers mois et a présenté les succès obtenus.

Le ministre des transports et de la logistique, Alemu Sime, a déclaré que l'Éthiopie avait enregistré des résultats remarquables dans le secteur du transport aérien et qu'elle continuerait à les renforcer.

Des systèmes modernes qui permettront à Ethiopian Airlines de maintenir et de poursuivre son succès sont en cours de mise en oeuvre, a-t-il ajouté.

%

En plus d'être un symbole de fierté nationale depuis des siècles, Ethiopian Airlines est une institution de premier plan dans le secteur de l'aviation internationale, a souligné M. Alemu.

Le parcours réussi d'Ethiopian se poursuit dans une bien meilleure voie, a expliqué le ministre, ajoutant qu'Ethiopian Airlines continuera d'être la compagnie aérienne préférée du monde en atténuant et en rectifiant de manière proactive les défis qui peuvent survenir au cours de ses activités grâce à une discipline stricte et à des systèmes de travail efficaces.

Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tassew, a noté que la compagnie Ethiopian continue de croître dans tous les domaines et de maintenir son succès.

Ethiopian a enregistré une croissance de 29 % par rapport à la même période de l'année dernière en ce qui concerne le nombre de passagers transportés, une croissance de 14 % en ce qui concerne les recettes et de 22 % en ce qui concerne les bénéfices, a-t-il déclaré.

Ethiopian dispose actuellement de 145 avions et les commandes d'achat de nouveaux avions ont déjà été passées, a souligné M. Mesfin.

Ainsi, la compagnie a continué à poursuivre son chemin vers le succès, a déclaré le PDG, et a souligné que grâce à l'introduction et à la mise en oeuvre de systèmes modernes, elle continue à réaliser des accomplissements remarquables.

La compagnie aérienne adhère à une discipline stricte et traite rapidement tous les problèmes rencontrés, a souligné M. Mesfin.

Le commissaire général adjoint de la police fédérale éthiopienne, Zelalem Mengistie, a déclaré pour sa part que les technologies les plus récentes étaient en place pour assurer la sûreté et la sécurité des voyageurs éthiopiens et qu'elles continueraient à être renforcées.

La police suit de près les activités criminelles autour de l'aéroport, a-t-il déclaré, et a ajouté que des mesures légales seront prises à la suite d'une enquête appropriée.

Le directeur général de l'aviation civile éthiopienne, Getachew Mengistie, a déclaré que la sécurité des vols éthiopiens était confirmée par les rapports d'audit des organisations internationales.